Передача Tomahawk Украине может привести к качественно новому уровню эскалации - Песков

В Кремле заявили, что позиция Москвы хорошо известна в Вашингтоне 16.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. Передача Tomahawk Украине может привести к качественно новому уровню эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

