Почему подорожал хлеб в Грузии? Ответ эксперта

На сегодняшний день в Грузии стоимость хлеба в среднем состаляет 1,2 лари 16.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Причиной подорожания хлеба в Грузии на 0,1 лари являются рост цен на муку и заработных плат на предприятиях, заявил председатель Союза хлебопеков Малхаз Долидзе медиаплатформе BMG. На сегодняшний день в Грузии стоимость хлеба в среднем состаляет 1,2 лари. В стране хлеб производят как крупные заводы, так и мелкие пекарни. В некоторых сетевых магазинах с середины октября цены на продукт первой необходимости выросли примерно на 0,1 лари. Как пояснил эксперт, только два завода скорректировали цены на один вид продукции, повысив ее стоимость на 0,1 лари. "Хочу, чтобы население отнеслось с пониманием, ведь сейчас в Грузии цены на хлеб стабильны, особенно на широкий ассортимент. Я понимаю, что каждая копейка для населения болезненна, но это обусловлено необходимостью производства этого продукта", – сказал он. По его словам, в Тбилиси ежедневно потребляется до 400 тонн хлебобулочных изделий, а по стране – 700 тысяч тонн. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

