https://sputnik-georgia.ru/20251016/pochemu-podorozhal-khleb-v-gruzii-otvet-eksperta-295383508.html
Почему подорожал хлеб в Грузии? Ответ эксперта
Почему подорожал хлеб в Грузии? Ответ эксперта
Sputnik Грузия
На сегодняшний день в Грузии стоимость хлеба в среднем состаляет 1,2 лари 16.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-16T09:01+0400
2025-10-16T09:01+0400
2025-10-16T09:01+0400
грузия
новости
экономика
тбилиси
малхаза долидзе
зерно
хлеб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283098394_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_89a8d01aa45603c39bccc125b535e511.jpg
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Причиной подорожания хлеба в Грузии на 0,1 лари являются рост цен на муку и заработных плат на предприятиях, заявил председатель Союза хлебопеков Малхаз Долидзе медиаплатформе BMG. На сегодняшний день в Грузии стоимость хлеба в среднем состаляет 1,2 лари. В стране хлеб производят как крупные заводы, так и мелкие пекарни. В некоторых сетевых магазинах с середины октября цены на продукт первой необходимости выросли примерно на 0,1 лари. Как пояснил эксперт, только два завода скорректировали цены на один вид продукции, повысив ее стоимость на 0,1 лари. "Хочу, чтобы население отнеслось с пониманием, ведь сейчас в Грузии цены на хлеб стабильны, особенно на широкий ассортимент. Я понимаю, что каждая копейка для населения болезненна, но это обусловлено необходимостью производства этого продукта", – сказал он. По его словам, в Тбилиси ежедневно потребляется до 400 тонн хлебобулочных изделий, а по стране – 700 тысяч тонн. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283098394_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_36a399da13e0638c664ea8a99951e981.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, тбилиси, малхаза долидзе, зерно, хлеб
грузия, новости, экономика, тбилиси, малхаза долидзе, зерно, хлеб
Почему подорожал хлеб в Грузии? Ответ эксперта
На сегодняшний день в Грузии стоимость хлеба в среднем состаляет 1,2 лари
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik.
Причиной подорожания хлеба в Грузии на 0,1 лари являются рост цен на муку и заработных плат на предприятиях, заявил председатель Союза хлебопеков Малхаз Долидзе медиаплатформе BMG
.
На сегодняшний день в Грузии стоимость хлеба в среднем состаляет 1,2 лари. В стране хлеб производят как крупные заводы, так и мелкие пекарни. В некоторых сетевых магазинах с середины октября цены на продукт первой необходимости выросли примерно на 0,1 лари.
"Дело в том, что в этом году цены на муку очень высокие. Если сравнивать с прошлым годом, то в 2024 году средняя цена составляла 52 лари за мешок, сегодня – около 60 лари. Плюс заработная плата рабочих", – сказал Долидзе.
Как пояснил эксперт, только два завода скорректировали цены на один вид продукции, повысив ее стоимость на 0,1 лари.
"Хочу, чтобы население отнеслось с пониманием, ведь сейчас в Грузии цены на хлеб стабильны, особенно на широкий ассортимент. Я понимаю, что каждая копейка для населения болезненна, но это обусловлено необходимостью производства этого продукта", – сказал он.
По его словам, в Тбилиси ежедневно потребляется до 400 тонн хлебобулочных изделий, а по стране – 700 тысяч тонн.
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.