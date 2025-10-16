https://sputnik-georgia.ru/20251016/politolog-gruziya-vybiraet-put-gosudarstvennosti-a-ne-khaosa-295393546.html

Политолог: "Грузия выбирает путь государственности, а не хаоса"

Грузинская оппозиция пытается повторить сценарий "революции роз", однако власти страны не идут на поводу у участников агрессивных уличных протестов, считает... 16.10.2025, Sputnik Грузия

По его словам, президент и премьер придерживаются принципа политического реализма, стремясь сохранить устойчивость государства.Эксперт отмечает, что за недавними попытками дестабилизации в Грузии стоят внешние силы, в том числе прослеживается украинский след. Однако ресурсы прозападной оппозиции, по его мнению, сегодня ограничены: международное финансирование сокращается, а многие фонды, включая USAID, потеряли влияние после изменений во внешней политике США.Мезюхо подчеркивает, что Европа сосредоточилась на украинском конфликте, и грузинская оппозиция осталась на периферии внимания. Оппозиционные лидеры получают лишь моральную поддержку, без финансовой базы. На этом фоне протесты превращаются в акт отчаяния — "пан или пропал"."И, судя по тому, что мы видим – "пропал", - заключил политолог.По словам Мезюхо, критика Грузии со стороны Запада связана не с вопросами демократии или арестом третьего президента страны Михаила Саакашвили, а с опасениями восстановления отношений между Тбилиси и Москвой. Именно этого сценария опасается Евросоюз и, чтобы его предотвратить, может рассмотреть отмену безвизового режима.При этом, считает эксперт, нынешнее грузинское руководство осознает: государство имеет право на применение силы ради общественной безопасности. И если в стране вновь попытаются спровоцировать сценарий уличного хаоса, правительство готово действовать в рамках закона, чтобы сохранить стабильность и предотвратить повторение украинского пути.

