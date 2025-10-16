https://sputnik-georgia.ru/20251016/politolog-tbilisi-i-moskva-prokhodyat-put-sblizheniya-i-eto-trevozhit-es-295394073.html

Политолог: "Тбилиси и Москва проходят путь сближения, и это тревожит ЕС"

Политолог: "Тбилиси и Москва проходят путь сближения, и это тревожит ЕС"

Sputnik Грузия

Политолог Иван Мезюхо считает, что главная причина критики Грузии со стороны Европы – не внутренние реформы и не политические фигуры, а возможное... 16.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-16T16:29+0400

2025-10-16T16:29+0400

2025-10-16T16:29+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

политика

грузия

аналитика

москва

европа

тбилиси

грузино-российские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/10/295393737_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bed8a19fc963fe6b37a1116576e895d.jpg

По его словам, исторические процессы уже движутся в этом направлении, и путь, который страны прошли с момента кризиса 2008 года, можно считать колоссальным.Эксперт отмечает, что именно многочисленные позитивные сигналы в отношениях между Тбилиси и Москвой вызывают раздражение у Евросоюза. Чтобы замедлить этот процесс, Брюссель, по мнению Мезюхо, может даже рассмотреть вариант отмены безвизового режима для граждан Грузии.Такой шаг, считает политолог, способен спровоцировать новые протестные акции внутри страны, однако нынешнее руководство, по его мнению, не повторит ошибок украинской власти 2014 года. Грузия сегодня, подчеркивает Мезюхо, осознает основы государственности и действует в рамках теории права.Он напоминает, что применение силы – законное право государства, а не инструмент партий, движений или общественных организаций. Именно способность обеспечивать безопасность и порядок, по словам эксперта, делает государство государством.Мезюхо уверен: если в Грузии вновь попытаются реализовать сценарий "уличного давления", правительство ответит решительно и в правовом поле. Это, считает политолог, должно охладить тех, кто готов бросить страну в хаос и гражданское противостояние.

москва

европа

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, политика, грузия, аналитика, москва, европа, тбилиси, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео