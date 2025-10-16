Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Пресс-центр Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20251016/politolog-tbilisi-i-moskva-prokhodyat-put-sblizheniya-i-eto-trevozhit-es-295394073.html
Политолог: "Тбилиси и Москва проходят путь сближения, и это тревожит ЕС"
Политолог: "Тбилиси и Москва проходят путь сближения, и это тревожит ЕС"
Sputnik Грузия
Политолог Иван Мезюхо считает, что главная причина критики Грузии со стороны Европы – не внутренние реформы и не политические фигуры, а возможное... 16.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-16T16:29+0400
2025-10-16T16:29+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео
политика
грузия
аналитика
москва
европа
тбилиси
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/10/295393737_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bed8a19fc963fe6b37a1116576e895d.jpg
По его словам, исторические процессы уже движутся в этом направлении, и путь, который страны прошли с момента кризиса 2008 года, можно считать колоссальным.Эксперт отмечает, что именно многочисленные позитивные сигналы в отношениях между Тбилиси и Москвой вызывают раздражение у Евросоюза. Чтобы замедлить этот процесс, Брюссель, по мнению Мезюхо, может даже рассмотреть вариант отмены безвизового режима для граждан Грузии.Такой шаг, считает политолог, способен спровоцировать новые протестные акции внутри страны, однако нынешнее руководство, по его мнению, не повторит ошибок украинской власти 2014 года. Грузия сегодня, подчеркивает Мезюхо, осознает основы государственности и действует в рамках теории права.Он напоминает, что применение силы – законное право государства, а не инструмент партий, движений или общественных организаций. Именно способность обеспечивать безопасность и порядок, по словам эксперта, делает государство государством.Мезюхо уверен: если в Грузии вновь попытаются реализовать сценарий "уличного давления", правительство ответит решительно и в правовом поле. Это, считает политолог, должно охладить тех, кто готов бросить страну в хаос и гражданское противостояние.
москва
европа
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/10/295393737_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_17a7a2356c895f57b40138ce8e96963a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, видео, политика, грузия, аналитика, москва, европа, тбилиси, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, политика, грузия, аналитика, москва, европа, тбилиси, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео

Политолог: "Тбилиси и Москва проходят путь сближения, и это тревожит ЕС"

16:29 16.10.2025
© video: Sputnik
Подписаться
Политолог Иван Мезюхо считает, что главная причина критики Грузии со стороны Европы – не внутренние реформы и не политические фигуры, а возможное восстановление официальных отношений с Россией
По его словам, исторические процессы уже движутся в этом направлении, и путь, который страны прошли с момента кризиса 2008 года, можно считать колоссальным.
Эксперт отмечает, что именно многочисленные позитивные сигналы в отношениях между Тбилиси и Москвой вызывают раздражение у Евросоюза. Чтобы замедлить этот процесс, Брюссель, по мнению Мезюхо, может даже рассмотреть вариант отмены безвизового режима для граждан Грузии.
Такой шаг, считает политолог, способен спровоцировать новые протестные акции внутри страны, однако нынешнее руководство, по его мнению, не повторит ошибок украинской власти 2014 года. Грузия сегодня, подчеркивает Мезюхо, осознает основы государственности и действует в рамках теории права.
Он напоминает, что применение силы – законное право государства, а не инструмент партий, движений или общественных организаций. Именно способность обеспечивать безопасность и порядок, по словам эксперта, делает государство государством.
Мезюхо уверен: если в Грузии вновь попытаются реализовать сценарий "уличного давления", правительство ответит решительно и в правовом поле. Это, считает политолог, должно охладить тех, кто готов бросить страну в хаос и гражданское противостояние.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0