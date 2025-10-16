Премьер Грузии представил реформу системы образования

https://sputnik-georgia.ru/20251016/premer-gruzii-predstavil-reformu-sistemy-obrazovaniya-295400983.html

Система управления качеством носит во многом формальный характер, и здесь нужны серьезные изменения, отметил премьер 16.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В Грузии планируют перейти на систему высшего образования, в рамках которой будет три года обучения в бакалавриате и один год – в магистратуре, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время презентации образовательной реформы.По его словам, и бакалавриат, и магистратура должны иметь четко определенные задачи, чего сегодня не предусмотрено.По его словам, продолжительность обучения на различных факультетах и ​​специальностях не основана на каком-либо глубоком анализе. Как отметил премьер-министр, определенная система была создана в свое время, и с тех пор никто не думал пересматривать продолжительность обучения."Система управления качеством носит во многом формальный характер, и здесь нам тоже нужны серьезные изменения", – отметил Ираклий Кобахидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

