Премьер Грузии представил реформу системы образования
Премьер Грузии представил реформу системы образования
Система управления качеством носит во многом формальный характер, и здесь нужны серьезные изменения, отметил премьер
23:29 16.10.2025 (обновлено: 23:46 16.10.2025)
Система управления качеством носит во многом формальный характер, и здесь нужны серьезные изменения, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В Грузии планируют перейти на систему высшего образования, в рамках которой будет три года обучения в бакалавриате и один год – в магистратуре, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время презентации образовательной реформы.
По его словам, и бакалавриат, и магистратура должны иметь четко определенные задачи, чего сегодня не предусмотрено.
"Трех лет вполне достаточно практически для всех специальностей. Конечно, медицина и подобные специальности являются исключением. В остальных случаях, практически во всех случаях, можно получить степень бакалавра за три года и магистра – за один год. Кроме того, мы планируем в скором времени представить определенные планы по другим направлениям и считаем, что в некоторых школах нам также следует перейти на 11-летнюю программу обучения. Министерство образования также активно работает в этом направлении", – отметил премьер-министр.
По его словам, продолжительность обучения на различных факультетах и специальностях не основана на каком-либо глубоком анализе. Как отметил премьер-министр, определенная система была создана в свое время, и с тех пор никто не думал пересматривать продолжительность обучения.
"Система управления качеством носит во многом формальный характер, и здесь нам тоже нужны серьезные изменения", – отметил Ираклий Кобахидзе.