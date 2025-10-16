https://sputnik-georgia.ru/20251016/rtveli-2025-kak-idet-sbor-urozhaya-vinograda-v-gruzii-295389371.html

Ртвели 2025: как идет сбор урожая винограда в Грузии

В 2024 году во время сбора урожая были переработаны рекордные для Грузии 320 тысяч тонн винограда 16.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Винные заводы в винодельческих регионах Грузии к этому времени переработали 303 тысячи тонн винограда, сообщили в Национальном агентстве вина.Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября, и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" – Рача. По информации ведомства, в Кахети по данным на 16 октября переработано до 297 тысяч тонн винограда, из которого до 155 тысяч тонн – сорт "Ркацители", до 125 тысяч тонн – "Саперави", а остальная часть – на виноград различных сортов. В Рача переработано 2,5 тысячи тонн винограда, 2,4 тысячи тонн из которого – сорта "Александроули" и "Муджуретули". В 2025 году в Кахети ожидается сбор 200-250 тысяч тонн винограда. Прогнозируемый урожай винограда в Рача – от 1,5 до 2 тысяч тонн. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

