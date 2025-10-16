https://sputnik-georgia.ru/20251016/skolko-nado-zarabatyvat-v-gruzii-chtoby-normalno-pitatsya---video-295391095.html

Сколько надо зарабатывать в Грузии, чтобы нормально питаться? – видео

В Грузии нет единой официальной "продовольственной корзины", как в некоторых других странах, но можно оценить расходы на еду. 16.10.2025, Sputnik Грузия

По данным на 2025 год, прожиточный минимум для одного трудоспособного мужчины составляет около 256,5 лари (примерно $90). При этом средние расходы на питание одного человека в три раза выше и оцениваются в $324 в месяц, что может считаться индикатором для продуктовой корзины.Примерные расходы на питание на семью из четырех человек – около $880 в месяц. Стоимость продуктов в Грузии в целом считается невысокой, но цены варьируются. Можно еще отметить, что Грузия вошла в топ-25 стран с наилучшим уровнем по Глобальному индексу голода-2025. В Грузии уровень недоедания – менее 2,5% при населении около 3,7 млн человек.

