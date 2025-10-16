https://sputnik-georgia.ru/20251016/strasti-vokrug-zapreta-v-gruzii-partiy-plany-vlastey-i-mneniya-295394485.html
Страсти вокруг запрета в Грузии партий: планы властей и мнения
Страсти вокруг запрета в Грузии партий: планы властей и мнения
Sputnik Грузия
Окончательный список пока не сформирован, однако, по предварительным данным, в списке окажутся до 10 партий, заявил премьер 16.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-16T18:44+0400
2025-10-16T18:44+0400
2025-10-16T19:54+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
тея цулукиани
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295232588_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7c81c5925b2328fc457a19f25306c8a.jpg
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" планирует через Конституционный суд запретить до 10 политических партий, а оппозиция ждет дальнейших репрессий. Тема запрета стала актуальной после того, как парламентская следственная комиссия во главе с вице-спикером Теей Цулукиани собрала материалы о противоречащей Конституции деятельности бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и оппозиционных партий, созданных после 2012 года. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил, по какому принципу будет сформирован список партий, о запрете которых "Грузинская мечта" обратится в Конституционный суд. По его словам, окончательный список пока не сформирован, однако, по предварительным данным, в списке окажутся до 10 партий. "Окончательный список станет известен через несколько дней. Возможно, будет до 10 партий, включая мелкие партии", – сказал Кобахидзе. Оппозиция в Грузии… Большинство оппозиционных партий в Грузии, к примеру, "Дроа", "Гирчи-больше свободы", "Ахали", "Традиционалисты", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели" были созданы бывшими членами "Единого национального движения". Отдельно следует упомянуть партии, созданные бывшими соратниками правящей партии "Грузинская мечта" – "За Грузию" и "Для народа". Кроме того, в стране есть политические объединения, появившиеся уже после смены правительства 2012 году, – "Лело", "Площадь свободы" и "Граждане", к которым присоединились политики из "Республиканской партии". Последние две оппозиционные группы, хоть и не связаны с "Нацвижением", активно поддерживали протесты оппонентов правящей силы. Власть, в свою очередь, рассматривает протестные движения как попытки "саботажа" или "революции". …и ее планы В оппозиционных партиях, которым грозит запрет, не исключают и других репрессий. "Может быть, нам вообще запретят выезд из страны, участие в телевидении, и если мы будем участвовать, то на эти телеканалы будут наложены очень большие штрафы. Может быть, Иванишвили (основатель "Грузинской мечты") запустит различные виды санкций и, в конечном счете, начнет задерживать тех людей, которые не подчинятся этому запрету", – заявила председатель партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава. В партии "Сильная Грузия – Лело" расценили вероятный запрет партий как начало диктатуры в Грузии. "Даже в политологии запрет политических партий является одним из главных признаков той начальной фазы, которая называется диктатурой, и разница между т. н. авторитаризмом и диктатурой заключается именно в том, что режим, который запрещает политические партии, является диктатурой", – говорит Григол Гегелия. Когда можно упразднить партию в Грузии Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее: Также суд может запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия, либо разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни. На сегодняшний день у Конституционного суда есть возможность запретить партию, объявленная цель и сущность деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель ранее запрещенной партии. Таким образом, это делает невозможным появление новой партии, в состав которой войдут лидеры упраздненных партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295232588_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_23075f1c5883f400677147df443dbde3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, тея цулукиани, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, тея цулукиани, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Страсти вокруг запрета в Грузии партий: планы властей и мнения
18:44 16.10.2025 (обновлено: 19:54 16.10.2025)
Окончательный список пока не сформирован, однако, по предварительным данным, в списке окажутся до 10 партий, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" планирует через Конституционный суд запретить до 10 политических партий, а оппозиция ждет дальнейших репрессий.
Тема запрета стала актуальной после того, как парламентская следственная комиссия во главе с вице-спикером Теей Цулукиани собрала материалы о противоречащей Конституции деятельности бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и оппозиционных партий, созданных после 2012 года.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил, по какому принципу будет сформирован список партий, о запрете которых "Грузинская мечта" обратится в Конституционный суд.
"Те, кто были представителями власти тогда, сегодня являются руководителями партий, – это "Нацдвижение", "Ахали" и другие мелкие партии. Второй критерий – это те, кто вместе с "кровавой партией" были включены в саботаж против государства", – заявил Кобахидзе.
По его словам, окончательный список пока не сформирован, однако, по предварительным данным, в списке окажутся до 10 партий.
"Окончательный список станет известен через несколько дней. Возможно, будет до 10 партий, включая мелкие партии", – сказал Кобахидзе.
Большинство оппозиционных партий в Грузии, к примеру, "Дроа", "Гирчи-больше свободы", "Ахали", "Традиционалисты", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели" были созданы бывшими членами "Единого национального движения".
Отдельно следует упомянуть партии, созданные бывшими соратниками правящей партии "Грузинская мечта" – "За Грузию" и "Для народа".
Кроме того, в стране есть политические объединения, появившиеся уже после смены правительства 2012 году, – "Лело", "Площадь свободы" и "Граждане", к которым присоединились политики из "Республиканской партии".
Последние две оппозиционные группы, хоть и не связаны с "Нацвижением", активно поддерживали протесты оппонентов правящей силы. Власть, в свою очередь, рассматривает протестные движения как попытки "саботажа" или "революции".
В оппозиционных партиях, которым грозит запрет, не исключают и других репрессий.
"Может быть, нам вообще запретят выезд из страны, участие в телевидении, и если мы будем участвовать, то на эти телеканалы будут наложены очень большие штрафы. Может быть, Иванишвили (основатель "Грузинской мечты") запустит различные виды санкций и, в конечном счете, начнет задерживать тех людей, которые не подчинятся этому запрету", – заявила председатель партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.
В партии "Сильная Грузия – Лело" расценили вероятный запрет партий как начало диктатуры в Грузии.
"Даже в политологии запрет политических партий является одним из главных признаков той начальной фазы, которая называется диктатурой, и разница между т. н. авторитаризмом и диктатурой заключается именно в том, что режим, который запрещает политические партии, является диктатурой", – говорит Григол Гегелия.
Когда можно упразднить партию в Грузии
Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее:
свержение или насильственная смена конституционного строя Грузии;
посягательство на независимость страны;
нарушение территориальной целостности.
Также суд может запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия, либо разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни.
На сегодняшний день у Конституционного суда есть возможность запретить партию, объявленная цель и сущность деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель ранее запрещенной партии.
Таким образом, это делает невозможным появление новой партии, в состав которой войдут лидеры упраздненных партий.