Страсти вокруг запрета в Грузии партий: планы властей и мнения

Окончательный список пока не сформирован, однако, по предварительным данным, в списке окажутся до 10 партий, заявил премьер 16.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" планирует через Конституционный суд запретить до 10 политических партий, а оппозиция ждет дальнейших репрессий. Тема запрета стала актуальной после того, как парламентская следственная комиссия во главе с вице-спикером Теей Цулукиани собрала материалы о противоречащей Конституции деятельности бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и оппозиционных партий, созданных после 2012 года. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил, по какому принципу будет сформирован список партий, о запрете которых "Грузинская мечта" обратится в Конституционный суд. По его словам, окончательный список пока не сформирован, однако, по предварительным данным, в списке окажутся до 10 партий. "Окончательный список станет известен через несколько дней. Возможно, будет до 10 партий, включая мелкие партии", – сказал Кобахидзе. Оппозиция в Грузии… Большинство оппозиционных партий в Грузии, к примеру, "Дроа", "Гирчи-больше свободы", "Ахали", "Традиционалисты", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели" были созданы бывшими членами "Единого национального движения". Отдельно следует упомянуть партии, созданные бывшими соратниками правящей партии "Грузинская мечта" – "За Грузию" и "Для народа". Кроме того, в стране есть политические объединения, появившиеся уже после смены правительства 2012 году, – "Лело", "Площадь свободы" и "Граждане", к которым присоединились политики из "Республиканской партии". Последние две оппозиционные группы, хоть и не связаны с "Нацвижением", активно поддерживали протесты оппонентов правящей силы. Власть, в свою очередь, рассматривает протестные движения как попытки "саботажа" или "революции". …и ее планы В оппозиционных партиях, которым грозит запрет, не исключают и других репрессий. "Может быть, нам вообще запретят выезд из страны, участие в телевидении, и если мы будем участвовать, то на эти телеканалы будут наложены очень большие штрафы. Может быть, Иванишвили (основатель "Грузинской мечты") запустит различные виды санкций и, в конечном счете, начнет задерживать тех людей, которые не подчинятся этому запрету", – заявила председатель партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава. В партии "Сильная Грузия – Лело" расценили вероятный запрет партий как начало диктатуры в Грузии. "Даже в политологии запрет политических партий является одним из главных признаков той начальной фазы, которая называется диктатурой, и разница между т. н. авторитаризмом и диктатурой заключается именно в том, что режим, который запрещает политические партии, является диктатурой", – говорит Григол Гегелия. Когда можно упразднить партию в Грузии Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее: Также суд может запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия, либо разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни. На сегодняшний день у Конституционного суда есть возможность запретить партию, объявленная цель и сущность деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель ранее запрещенной партии. Таким образом, это делает невозможным появление новой партии, в состав которой войдут лидеры упраздненных партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

