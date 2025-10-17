https://sputnik-georgia.ru/20251017/295402263.html
Нежные объятия хвоста и селфи с акцентом: самые смешные фото недели
Нежные объятия хвоста и селфи с акцентом: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 17.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-17T10:25+0400
2025-10-17T10:25+0400
2025-10-17T10:25+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/11/295402441_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0534c7bab88528da04eaf2bb906e188f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/11/295402441_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4ce1c8e8559ae32176eba7912cf4cc0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
Нежные объятия хвоста и селфи с акцентом: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Yuri Kochetkov / Перейти в фотобанкДевушки делают селфи в Александровском саду в Москве.
Девушки делают селфи в Александровском саду в Москве.
© Getty Images / NurPhoto/Ronen Tivony
Большая голубая цапля стоит рядом со знаком "Рыбалка запрещена" в парке Лейк-Эола в Орландо.
Большая голубая цапля стоит рядом со знаком "Рыбалка запрещена" в парке Лейк-Эола в Орландо.
© Getty Images / Future Publishing/Wiktor Szymanowicz
Мужчина, одетый как зомби, позирует возле магазина нижнего белья на Оксфорд-стрит в Лондоне.
Мужчина, одетый как зомби, позирует возле магазина нижнего белья на Оксфорд-стрит в Лондоне.
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкЛошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
Лошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt
Оскар Айзек и Джейкоб Элорди позируют фотографам по прибытии на премьеру фильма "Франкенштейн" во время Лондонского кинофестиваля в Великобритании.
Оскар Айзек и Джейкоб Элорди позируют фотографам по прибытии на премьеру фильма "Франкенштейн" во время Лондонского кинофестиваля в Великобритании.
© AP Photo / Darko Vojinovic
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обходит строй почетного караула вместе с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обходит строй почетного караула вместе с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.
© Getty Images / AMC Networks/Pierre Suu
Зрители общаются с болельщиками и гостями на стенде AMCN на выставке MIPCOM 2025 в Каннах.
Зрители общаются с болельщиками и гостями на стенде AMCN на выставке MIPCOM 2025 в Каннах.
© Getty Images / Anadolu/Peter Zay
Участники ежегодного соревнования "Собери свою лодку" в США.
Участники ежегодного соревнования "Собери свою лодку" в США.
© Getty Images / Mathieu Lewis-Rolland
Столкновения федеральных агентов с протестующими против иммиграционного и таможенного контроля в США.
Столкновения федеральных агентов с протестующими против иммиграционного и таможенного контроля в США.
© Getty Images / Martin Pope
Болельщики, одетые в костюмы белки и дерева, решили отдохнуть на чемпионате мира по конкеру, Великобритания.
Болельщики, одетые в костюмы белки и дерева, решили отдохнуть на чемпионате мира по конкеру, Великобритания.