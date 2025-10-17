Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251017/295402263.html
Нежные объятия хвоста и селфи с акцентом: самые смешные фото недели
Нежные объятия хвоста и селфи с акцентом: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 17.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-17T10:25+0400
2025-10-17T10:25+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/11/295402441_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0534c7bab88528da04eaf2bb906e188f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/11/295402441_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4ce1c8e8559ae32176eba7912cf4cc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Нежные объятия хвоста и селфи с акцентом: самые смешные фото недели

10:25 17.10.2025
Подписаться
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Yuri Kochetkov / Перейти в фотобанкДевушки делают селфи в Александровском саду в Москве.
Девушки делают селфи в Александровском саду в Москве, Россия - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Yuri Kochetkov
/
Перейти в фотобанк
Девушки делают селфи в Александровском саду в Москве.
© Getty Images / NurPhoto/Ronen Tivony

Большая голубая цапля стоит рядом со знаком "Рыбалка запрещена" в парке Лейк-Эола в Орландо.

Большая голубая цапля стоит рядом со знаком &quot;Рыбалка запрещена&quot; в парке Лейк-Эола в Орландо. - Sputnik Грузия
2/10
© Getty Images / NurPhoto/Ronen Tivony

Большая голубая цапля стоит рядом со знаком "Рыбалка запрещена" в парке Лейк-Эола в Орландо.

© Getty Images / Future Publishing/Wiktor Szymanowicz

Мужчина, одетый как зомби, позирует возле магазина нижнего белья на Оксфорд-стрит в Лондоне.

Мужчина, одетый как зомби, позирует возле магазина нижнего белья на Оксфорд-стрит в Лондоне. - Sputnik Грузия
3/10
© Getty Images / Future Publishing/Wiktor Szymanowicz

Мужчина, одетый как зомби, позирует возле магазина нижнего белья на Оксфорд-стрит в Лондоне.

© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкЛошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
Лошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма, Россия - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Перейти в фотобанк
Лошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt

Оскар Айзек и Джейкоб Элорди позируют фотографам по прибытии на премьеру фильма "Франкенштейн" во время Лондонского кинофестиваля в Великобритании.

Оскар Айзек и Джейкоб Элорди позируют фотографам по прибытии на премьеру фильма &quot;Франкенштейн&quot; во время Лондонского кинофестиваля в Великобритании. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt

Оскар Айзек и Джейкоб Элорди позируют фотографам по прибытии на премьеру фильма "Франкенштейн" во время Лондонского кинофестиваля в Великобритании.

© AP Photo / Darko Vojinovic

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обходит строй почетного караула вместе с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обходит строй почетного караула вместе с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Darko Vojinovic

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обходит строй почетного караула вместе с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

© Getty Images / AMC Networks/Pierre Suu

Зрители общаются с болельщиками и гостями на стенде AMCN на выставке MIPCOM 2025 в Каннах.

Зрители общаются с болельщиками и гостями на стенде AMCN на выставке MIPCOM 2025 в Каннах. - Sputnik Грузия
7/10
© Getty Images / AMC Networks/Pierre Suu

Зрители общаются с болельщиками и гостями на стенде AMCN на выставке MIPCOM 2025 в Каннах.

© Getty Images / Anadolu/Peter Zay

Участники ежегодного соревнования "Собери свою лодку" в США.

Участники ежегодного соревнования &quot;Собери свою лодку&quot; в США. - Sputnik Грузия
8/10
© Getty Images / Anadolu/Peter Zay

Участники ежегодного соревнования "Собери свою лодку" в США.

© Getty Images / Mathieu Lewis-Rolland

Столкновения федеральных агентов с протестующими против иммиграционного и таможенного контроля в США.

Столкновения федеральных агентов с протестующими против иммиграционного и таможенного контроля в США. - Sputnik Грузия
9/10
© Getty Images / Mathieu Lewis-Rolland

Столкновения федеральных агентов с протестующими против иммиграционного и таможенного контроля в США.

© Getty Images / Martin Pope

Болельщики, одетые в костюмы белки и дерева, решили отдохнуть на чемпионате мира по конкеру, Великобритания.

Болельщики, одетые в костюмы белки и дерева, решили отдохнуть на чемпионате мира по конкеру, Великобритания. - Sputnik Грузия
10/10
© Getty Images / Martin Pope

Болельщики, одетые в костюмы белки и дерева, решили отдохнуть на чемпионате мира по конкеру, Великобритания.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0