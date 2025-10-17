https://sputnik-georgia.ru/20251017/295413342.html
Разговор Путина с Трампом оставил Киев без "Томагавков"
Разговор Путина с Трампом оставил Киев без "Томагавков"
В Кремле, в свою очередь, отметили, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям Москвы и Вашингтона 17.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп принял решение не передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, подчеркнув, что это вооружение необходимо самим США, сообщает РИА Новости.Он отметил, что обсуждал поставки ракет с российским лидером.Стороны в ходе телефонного разговора также договорились о встрече высокопоставленных советников США и РФ на следующей неделе, а затем состоится встреча Путина и Трампа в Будапеште.В Кремле, в свою очередь, отметили, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия воспримет возможные поставки ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Разговор Путина с Трампом оставил Киев без "Томагавков"
13:20 17.10.2025 (обновлено: 14:30 17.10.2025)
В Кремле, в свою очередь, отметили, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям Москвы и Вашингтона
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik.
После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп принял решение не передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, подчеркнув, что это вооружение необходимо самим США, сообщает
РИА Новости.
Он отметил, что обсуждал поставки ракет с российским лидером.
"Я действительно сказал: "Не возражаете, если я продам вашим оппонентам пару тысяч "Томагавков"?" Я ему это сказал именно так. Ему эта идея не понравилась", – сказал Трамп журналистам.
Стороны в ходе телефонного разговора также договорились о встрече высокопоставленных советников США и РФ на следующей неделе, а затем состоится встреча Путина и Трампа в Будапеште.
В Кремле, в свою очередь, отметили, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия воспримет возможные поставки ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг.