Разговор Путина с Трампом оставил Киев без "Томагавков"

В Кремле, в свою очередь, отметили, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям Москвы и Вашингтона 17.10.2025, Sputnik Грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/10/294565453_189:383:3148:2048_1920x0_80_0_0_3a63611d0125f541b0515a1369a366d8.jpg

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп принял решение не передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, подчеркнув, что это вооружение необходимо самим США, сообщает РИА Новости.Он отметил, что обсуждал поставки ракет с российским лидером.Стороны в ходе телефонного разговора также договорились о встрече высокопоставленных советников США и РФ на следующей неделе, а затем состоится встреча Путина и Трампа в Будапеште.В Кремле, в свою очередь, отметили, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия воспримет возможные поставки ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

