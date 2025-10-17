https://sputnik-georgia.ru/20251017/chislo-zaderzhannykh-po-delu-o-shturme-administratsii-prezidenta-gruzii-vyroslo-do-62-295417287.html

Число задержанных по делу о штурме администрации президента Грузии выросло до 62

Число задержанных по делу о штурме администрации президента Грузии выросло до 62

Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу"

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Полиция задержала еще 16 человек по делу о штурме здания администрации президента, таким образом число проходящих по делу выросло до 62 человек, заявил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе. По его словам, задержанные обвиняются по статьям "нападение на полицейского", "повреждение или уничтожение вещи", "захват или блокирование стратегических объектов", "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

