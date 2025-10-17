https://sputnik-georgia.ru/20251017/evropa-boitsya-chto-gruziya-vosstanovit-otnosheniya-s-rossiey---politolog-295415295.html

Европа боится, что Грузия восстановит отношения с Россией – политолог

Российский политолог Иван Мезюхо проанализировал причины критики, с которой Европейский союз все чаще обращается к Грузии 17.10.2025, Sputnik Грузия

За внешней риторикой о "демократии" и "ценностях" скрывается главный страх Европы – возможное сближение Тбилиси и Москвы, заявил российский политолог Иван Мезюхо в беседе со Sputnik Грузия. Эксперт считает, что постепенное восстановление отношений между странами – исторически неизбежный процесс, а попытки дестабилизировать ситуацию внутри Грузии направлены на то, чтобы его затормозить. Оппозиция и сценарий "революции роз" По мнению политолога Ивана Мезюхо, грузинская оппозиция сегодня пытается реализовать сценарий, схожий с событиями "революции роз". Однако, считает эксперт, ключевые институты власти в Грузии – президент и премьер-министр – занимают позицию политического реализма и не повторяют ошибок, допущенных украинским руководством в 2014 году. По его словам, действия грузинского руководства сегодня направлены на то, чтобы не допустить аналогичного развития событий в стране. "Протесты не удались – за ними стояли иностранные силы" Эксперт отмечает, что недавние акции и силовые провокации в Грузии провалились, однако продемонстрировали внешнее вмешательство и участие зарубежных структур. Мезюхо добавил, что прозападная оппозиция сегодня сталкивается с дефицитом финансов и организационных ресурсов. Ситуация, по его мнению, во многом связана с изменением внешнеполитического курса США при Дональде Трампе и закрытием ряда фондов, включая USAID. "Протестные движения в постсоветских странах ослабли. В эпоху диктата Запада и навязывания "новой этики" государства вроде Сербии или Грузии пытаются сохранить независимую политику", – отметил эксперт. Европе сейчас просто не до Грузии Мезюхо считает, что нынешние протестные инициативы в Грузии стали "актом отчаяния" – попыткой привлечь внимание западных кураторов в условиях нехватки поддержки. Он добавил, что контакты представителей грузинской оппозиции с эмигрантскими политиками, такими как Светлана Тихановская, не дают реальных результатов и сводятся лишь к символической взаимной поддержке. Безвиз как инструмент давления По мнению эксперта, Евросоюз продолжает оказывать давление на Грузию, не исключая возможность отмены безвизового режима. Это, считает Мезюхо, может стать инструментом дестабилизации ситуации внутри страны. Политолог подчеркнул, что сближение Тбилиси и Москвы является закономерным историческим процессом. "То, что кажется нам долгим, с точки зрения истории – мгновение. Тбилиси и Москва прошли колоссальный путь, и множество позитивных сигналов говорят о постепенном сближении. Именно это раздражает Европейский союз", – отметил Мезюхо. Грузинская власть не повторит ошибок Украины Эксперт убежден, что в случае попыток повторить сценарий Майдана в Грузии, власти будут действовать решительно, в рамках закона и теории государства и права. По мнению Мезюхо, в отличие от Украины 2014 года, грузинское правительство осознает свою ответственность перед обществом и не позволит втянуть страну в гражданское противостояние. Политолог подчеркнул, что если кто-то попытается бросить народ в объятия гражданской войны, государство обязано ответить. "И, я думаю, это остудит тех, кто играет с опасными сценариями", – резюмировал политолог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

