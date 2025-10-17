https://sputnik-georgia.ru/20251017/glava-federatsii-basketbola-gruzii-vozglavil-departament-fiba-po-lige-chempionov-295401117.html

Глава Федерации баскетбола Грузии возглавил департамент ФИБА по Лиге чемпионов

17.10.2025

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Президент Национальной федерации баскетбола Грузии Виктор Саникидзе назначен главой Операционного департамента по проведению соревнований Лиги чемпионов (Basketball Champions League Competition Department), сообщили в пресс-службе ФБГ. Лига чемпионов – главный клубный турнир ФИБА, в групповом этапе которого участвуют 32 команды. Популярность турнира и уровень команд-участниц растут с каждым годом. В последние годы победителями Лиги чемпионов становились немецкий "Телеком Бонн", испанские "Тенерифе" и "Уникаха". В Федерацию баскетбола Грузии поступило официальное письмо с поздравлениями Саникидзе в связи с назначением на ответственную должность и пожеланиями успехов в работе руководителем одного из ведущих комитетов по организации Лиги чемпионов. Саникидзе на протяжении многих лет входит в состав Комитета по соревнованиям ФИБА, основной функцией которого является организация национальных чемпионатов в возрастных группах соответствующего направления. В составе сборной Грузии Виктор Саникидзе принял участие в трех чемпионатах Европы (2011, 2013, 2015) и всегда был одним из лидеров по количеству набранных очков, а также сделанных подборов. О завершении спортивной карьеры он объявил в 2017 году. А в 2021-м Саникидзе избрали президентом Федерации баскетбола Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

