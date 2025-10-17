Глава парламента Грузии осудил молчание ЕС о штурме дворца президента – видео

https://sputnik-georgia.ru/20251017/glava-parlamenta-gruzii-osudil-molchanie-es-o-shturme-dvortsa-prezidenta---video-295420959.html
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал позором, что Брюссель до сих пор не осудил насильственный штурм резиденции президента страны. 17.10.2025, Sputnik Грузия
Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября к вечеру переросла в штурм здания администрации президента, который завершился столкновением с полицией и последующими задержаниями. Власти Грузии не раз призывали западные страны и США осудить происходившее в Тбилиси в день местных выборов."Уже тринадцатый день Брюссель не осуждает насильственный штурм президентского дворца. Это позор", – написал Папуашвили на своей странице в социальной сети.
20:04 17.10.2025 (обновлено: 20:12 17.10.2025)
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал позором, что Брюссель до сих пор не осудил насильственный штурм резиденции президента страны.
Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября к вечеру переросла в штурм здания администрации президента, который завершился столкновением с полицией и последующими задержаниями. Власти Грузии не раз призывали западные страны и США осудить происходившее в Тбилиси в день местных выборов.
"Уже тринадцатый день Брюссель не осуждает насильственный штурм президентского дворца. Это позор", – написал Папуашвили на своей странице в социальной сети.