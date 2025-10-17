https://sputnik-georgia.ru/20251017/glava-parlamenta-gruzii-osudil-molchanie-es-o-shturme-dvortsa-prezidenta---video-295420959.html

Глава парламента Грузии осудил молчание ЕС о штурме дворца президента – видео

Глава парламента Грузии осудил молчание ЕС о штурме дворца президента – видео

Sputnik Грузия

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал позором, что Брюссель до сих пор не осудил насильственный штурм резиденции президента страны. 17.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-17T20:04+0400

2025-10-17T20:04+0400

2025-10-17T20:12+0400

парламентские выборы

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

акции

акции протеста

грузия

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/11/295420790_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_464ed22fe6c982e9c48d6943a164c0af.jpg

Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября к вечеру переросла в штурм здания администрации президента, который завершился столкновением с полицией и последующими задержаниями. Власти Грузии не раз призывали западные страны и США осудить происходившее в Тбилиси в день местных выборов."Уже тринадцатый день Брюссель не осуждает насильственный штурм президентского дворца. Это позор", – написал Папуашвили на своей странице в социальной сети.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции, акции протеста, грузия, происшествия, видео