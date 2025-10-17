Какой сегодня церковный праздник: 17 октября 2025

https://sputnik-georgia.ru/20251017/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-17-oktyabrya-2025-295401277.html

17 октября отмечают день памяти святых Иерофея, Домнины, Вероники, Проскудии, Павла, Аммона и других 17.10.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Епископ АфинскийПо церковному календарю 17 октября поминают священномученика Иерофея, епископа Афинского.Иерофей, обращенный в истинную веру первоверховным апостолом Павлом, был членом афинского ареопага (верховного суда). Апостол и посвятил будущего священномученика в сан епископа.Святитель Иерофей, по преданию, присутствовал на погребении Пресвятой Богородицы. Скончался святой в I веке мученической смертью.Святые мученицыПо церковному календарю 17 октября поминают мученицу Домнину и ее дочерей Веронику и Проскудию, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).Жили будущие мученицы в городе Антиохии в Сирии. Домнина вместе с дочерьми пострадала за Христа во время гонения христиан в 304 году.Павел ПрепростыйПо церковному календарю 17 октября поминают преподобного Павла Препростого, жившего в IV веке.Препростым будущего святого назвали за простосердечие и благодушие. Узнав о неверности супруги, 60-летний преподобный оставил ее и удалился в пустыню к святому Антонию Великому, основателю пустынножительства и отцу монашества.Считая Павла неспособным к тяжелой жизни отшельника, преподобный Антоний не хотел его принять. Но Павел три дня провел у кельи подвижника, заявив, что скорее умрет, чем уйдет отсюда.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>После долгих испытаний суровым постом, тяжелым трудом, ночными бдениями, постоянным пением псалмов с земными поклонами, святой Антоний разрешил Павлу поселиться в отдельной келье.Преподобному Павлу за многолетний подвиг Господь даровал прозорливость и власть изгонять бесов.Когда бесноватого юношу привели к святому Антонию, он направил больного к преподобному Павлу со словами: "Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими".Аммон ЕгипетскийПо церковному календарю 17 октября поминают преподобного Аммона Египетского.Воспитанный в христианском благочестии, будущий святой, вступив по воле родных в брак, сохранил девственность по согласию с супругой и жил с ней как брат с сестрой.Духовные супруги провели 20 лет в посте, молитве и совместных трудах, а затем продолжили свои подвиги порознь. Жена Аммона учредила в доме женский монастырь, а преподобный ушел в Нитрийскую пустыню, где провел 22 года и достиг высоких духовных совершенств.За благословением преподобный Аммон часто ходил к Антонию Великому, основателю пустынножительства и отцу монашества.Преподобный Аммон скончался в середине IV века. В час смерти святого Антоний Великий увидел, как с веселием ангелы возносили душу этого праведника на небо.ИмениныПо церковному календарю 17 октября именины отмечают Вероника, Василий, Владимир, Гурий, Дмитрий, Ерофей, Иона, Михаил, Николай, Петр, Павел, Степан, Тихон и Яков. Материал подготовлен на основе открытых источников

