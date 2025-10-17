https://sputnik-georgia.ru/20251017/kogda-sostoitsya-novaya-vstrecha-putina-i-trampa--zayavlenie-peskova-295421355.html

Когда состоится новая встреча Путина и Трампа – заявление Пескова

Когда состоится новая встреча Путина и Трампа – заявление Пескова

Sputnik Грузия

В четверг состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа 17.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-17T21:51+0400

2025-10-17T21:51+0400

2025-10-17T21:51+0400

в мире

россия

сша

венгрия

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/10/294563437_0:0:2848:1601_1920x0_80_0_0_c4b8ac108182b2aeeb0c6cef5fec2ba2.jpg

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в течение двух недель или чуть позже. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Телефонный разговор президентов России и США прошел в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште. По его словам, встреча может состояться в течение двух недель.Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о возможном саммите России и США в Венгрии.Он пояснил, что организация саммита будет идти поэтапно. Воля лидеров обеих стран встретиться зафиксирована.Пресс-секретарь президента России пояснил, что решения о площадке для таких саммитов принимаются обоюдно.По словам Пескова, Путин и Трамп понимают, что будущую встречу в долгий ящик откладывать не нужно.Однако, по его словам, непонятна логистика поездки президента России в Венгрию.Предыдущая встреча президентов России и США прошла в августе на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

венгрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, сша, венгрия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины