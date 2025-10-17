https://sputnik-georgia.ru/20251017/kogda-sostoitsya-novaya-vstrecha-putina-i-trampa--zayavlenie-peskova-295421355.html
Когда состоится новая встреча Путина и Трампа – заявление Пескова
В четверг состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа 17.10.2025, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/10/294563437_0:0:2848:1601_1920x0_80_0_0_c4b8ac108182b2aeeb0c6cef5fec2ba2.jpg
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в течение двух недель или чуть позже. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Телефонный разговор президентов России и США прошел в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште. По его словам, встреча может состояться в течение двух недель.Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о возможном саммите России и США в Венгрии.Он пояснил, что организация саммита будет идти поэтапно. Воля лидеров обеих стран встретиться зафиксирована.Пресс-секретарь президента России пояснил, что решения о площадке для таких саммитов принимаются обоюдно.По словам Пескова, Путин и Трамп понимают, что будущую встречу в долгий ящик откладывать не нужно.Однако, по его словам, непонятна логистика поездки президента России в Венгрию.Предыдущая встреча президентов России и США прошла в августе на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Телефонный разговор президентов России и США прошел в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште. По его словам, встреча может состояться в течение двух недель.
Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о возможном саммите России и США в Венгрии.
"Вопросов много, нужно определить переговорные команды и так далее, и тому подобное", – сказал Песков.
Он пояснил, что организация саммита будет идти поэтапно. Воля лидеров обеих стран встретиться зафиксирована.
Пресс-секретарь президента России пояснил, что решения о площадке для таких саммитов принимаются обоюдно.
"Такие решения, они же принимаются обоюдно. Это такой двусторонний процесс в выработке таких решений о месте проведения", – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Путин и Трамп понимают, что будущую встречу в долгий ящик откладывать не нужно.
Однако, по его словам, непонятна логистика поездки президента России в Венгрию.
Предыдущая встреча президентов России и США прошла в августе на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска).