Мэрия Тбилиси завершила капитальный ремонт моста Ортачальской ГЭС

17.10.2025
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси завершила полную реконструкцию моста Ортачальской ГЭС, расположенного на реке Мтквари (Кура), заявил мэр столицы Каха Каладзе.
В рамках проекта были восстановлены и обновлены несущие конструкции моста и поврежденные элементы. Главной особенностью Ортачальской ГЭС является то, что она – гидроэлектростанция руслового типа, построена прямо на русле реки без крупного водохранилища.
"В столице завершен еще один важный инфраструктурный проект. Полностью реконструирован мост Ортачальской ГЭС через реку Мтквари. В рамках реконструкции на мосту были проведены масштабные восстановительные работы", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
На первом этапе были проведены инженерно-изыскательские работы, на основании которых составили план процесса восстановительных работ.
Также была заменена дренажная система и добавлены желоба, проведены гидроизоляционные работы. Кроме того, воздушные линии электропередачи заменили подземными кабелями.
Полностью обновлено дорожное полотно: уложен асфальт и нанесена разметка, восстановлены тротуары, а на мосту установлено современное светодиодное наружное освещение.
По словам мэра Тбилиси, после реконструкции мост Ортачальской ГЭС совершенно безопасен для пересечения. Движение транспорта организовано в обоих направлениях.
Ортачальская ГЭС функционирует в Тбилиси с 1952 года. Помимо выработки электроэнергии, ГЭС решает задачу подъема уровня реки в черте города Тбилиси, а также служит мостовым сооружением. Это единственная русловая ГЭС в границах грузинской столицы.