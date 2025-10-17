https://sputnik-georgia.ru/20251017/meriya-tbilisi-zavershila-kapitalnyy-remont-mosta-ortachalskoy-ges-295380344.html

Мэрия Тбилиси завершила капитальный ремонт моста Ортачальской ГЭС

Мэрия Тбилиси завершила капитальный ремонт моста Ортачальской ГЭС

17.10.2025

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси завершила полную реконструкцию моста Ортачальской ГЭС, расположенного на реке Мтквари (Кура), заявил мэр столицы Каха Каладзе.В рамках проекта были восстановлены и обновлены несущие конструкции моста и поврежденные элементы. Главной особенностью Ортачальской ГЭС является то, что она – гидроэлектростанция руслового типа, построена прямо на русле реки без крупного водохранилища. На первом этапе были проведены инженерно-изыскательские работы, на основании которых составили план процесса восстановительных работ. Также была заменена дренажная система и добавлены желоба, проведены гидроизоляционные работы. Кроме того, воздушные линии электропередачи заменили подземными кабелями. Полностью обновлено дорожное полотно: уложен асфальт и нанесена разметка, восстановлены тротуары, а на мосту установлено современное светодиодное наружное освещение. По словам мэра Тбилиси, после реконструкции мост Ортачальской ГЭС совершенно безопасен для пересечения. Движение транспорта организовано в обоих направлениях. Ортачальская ГЭС функционирует в Тбилиси с 1952 года. Помимо выработки электроэнергии, ГЭС решает задачу подъема уровня реки в черте города Тбилиси, а также служит мостовым сооружением. Это единственная русловая ГЭС в границах грузинской столицы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

