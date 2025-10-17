https://sputnik-georgia.ru/20251017/pervye-litsa-gruzii-pozdravili-veteranov-s-ikh-prazdnikom-295418287.html
Первые лица Грузии поздравили ветеранов с их праздником
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Поддержка ветеранов Грузии – один из главных приоритетов государства, заявил президент Михаил Кавелашвили, выступая за мероприятии, посвященном Дню ветеранов. День ветеранов был учрежден в Грузии в 2014 году. По последним данным, в Грузии численность ветеранов, лиц, приравненных к ветеранам, и членов их семей составляет 67 131 человек. Кавелашвили от имени грузинского народа выразил глубокую благодарность ветеранам за то, что в самые трудные времена они защитили отечество. "Этот день, посвященный грузинским ветеранам, является еще одним напоминанием о том, как важно бережно относиться к тем ценностям и идеалам, которые вы мужественно защищали и продолжаете защищать", – отметил он. По словам президента Грузии, грузины – маленький, но достойный и гордый народ, который прекрасно знает цену миру и свободе, и именно ветераны лучше всех знают, какой ценой достались мир и свобода, а также то, что их сохранение требует ежедневной бдительности и осторожности. На мероприятии присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, представители исполнительной и законодательной власти, а также представители Патриархии. Как заявил премьер Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии ко Дню ветеранов, оценка вклада ветеранов, использование их уникального опыта на благо развития страны и одновременно их социальная защита являются одним из важных приоритетов государственной политики правительства. По информации Кобахидзе, только в 2025 году более 5,5 тысячи ветеранов получили медицинскую помощь, а государство оплатило обучение до 3,5 тысячи студентов – детей ветеранов. В рамках госпрограммы "Производи в Грузии" государство помогает ветеранам открыть собственное дело, при их участии создаются фермерские ассоциации. "Конечно, государственная служба по делам ветеранов активно участвует во всех этих процессах, реализуя программы, направленные на социальное, медицинское, культурно-образовательное, экономическое развитие и увековечение памяти павших воинов", – сказал он. День ветеранов отмечается в Грузии с 2014 года. 17 октября 1995 года парламент Грузии принял Закон "О ветеранах войны и вооруженных сил", который впоследствии стал основой для учреждения Дня ветеранов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
