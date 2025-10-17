Грузия
Позор для Брюсселя: глава парламента Грузии осудил молчание ЕС о штурме дворца президента
Позор для Брюсселя: глава парламента Грузии осудил молчание ЕС о штурме дворца президента
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, в день голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в... 17.10.2025
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал позором, что Брюссель до сих пор не осудил насильственный штурм резиденции президента страны. Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября к вечеру переросла в штурм здания администрации президента, который завершился столкновением с полицией и последующими задержаниями. Власти Грузии не раз призывали западные страны и США осудить происходившее в Тбилиси. "Уже тринадцатый день Брюссель не осуждает насильственный штурм президентского дворца. Это позор", – написал Папуашвили на своей странице в социальной сети.Ранее глава грузинского законодательного органа заявил, что Брюссель останется сторонником экстремизма до тех пор, пока не осудит насильственный штурм резиденции президента Грузии, совершенный поддерживаемыми им группировками. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, в день голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 46 участников акции и пятерых организаторов: Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия продолжаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Позор для Брюсселя: глава парламента Грузии осудил молчание ЕС о штурме дворца президента

13:53 17.10.2025
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, в день голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав таким образом "передачу власти народу"
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал позором, что Брюссель до сих пор не осудил насильственный штурм резиденции президента страны.
Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября к вечеру переросла в штурм здания администрации президента, который завершился столкновением с полицией и последующими задержаниями. Власти Грузии не раз призывали западные страны и США осудить происходившее в Тбилиси.
"Уже тринадцатый день Брюссель не осуждает насильственный штурм президентского дворца. Это позор", – написал Папуашвили на своей странице в социальной сети.
Ранее глава грузинского законодательного органа заявил, что Брюссель останется сторонником экстремизма до тех пор, пока не осудит насильственный штурм резиденции президента Грузии, совершенный поддерживаемыми им группировками.
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, в день голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы.
В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 46 участников акции и пятерых организаторов: Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия продолжаются.
