https://sputnik-georgia.ru/20251017/putin-rt-nashel-svoe-mesto-v-sisteme-mirovykh-smi-295415917.html
Путин: RT нашел свое место в системе мировых СМИ
Путин: RT нашел свое место в системе мировых СМИ
Sputnik Грузия
Российский лидер обратил внимание, что журналисты телеканала говорят то, что думают - несмотря на давление, запреты и санкции. 17.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-17T15:11+0400
2025-10-17T15:11+0400
2025-10-17T15:11+0400
россия
в мире
минск
владимир путин
rt
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/16/274130186_0:317:3073:2045_1920x0_80_0_0_de08c2513b55cdc6d258d30d6562d4e5.jpg
Российский лидер обратил внимание, что журналисты телеканала говорят то, что думают - несмотря на давление, запреты и санкции.МИНСК, 17 окт – Sputnik. Вписаться в сложившуюся систему мировых СМИ непросто, но RT нашел свое место, об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава государства поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала.Он также отметил быстрый рост аудитории телеканала.Российский лидер обратил внимание, что журналисты телеканала RT говорят то, что думают - не обращая внимание на давление, запреты и санкции, оказываемые за рубежом, хотя это зачастую и не соответствует мировому информационному мейнстриму.Путин пожелал коллективу телеканала и в будущем нести людям всего мира свою позицию по международной повестке."Думаю, что в этом и состоит весь смысл вашей работы и вашей жизни. Поздравляю вас с успехами!", – добавил глава государства.Телеканал RT отмечает 20 лет со дня основания 17 октября.В настоящее время под брендом RT вещает восемь каналов – на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, также имеются два документальных канала.Суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов телеканала RT достигло 23,8 миллиарда.За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство, что вызвало недовольство властей ряда западных стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
минск
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/16/274130186_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_fb698f02c315907a403a2bbf8ad78e4f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, минск, владимир путин, rt
россия, в мире, минск, владимир путин, rt
Российский лидер обратил внимание, что журналисты телеканала говорят то, что думают - несмотря на давление, запреты и санкции.
МИНСК, 17 окт – Sputnik. Вписаться в сложившуюся систему мировых СМИ непросто, но RT нашел свое место, об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала.
"Вписаться в сложившуюся систему мировых средств массовой информации непросто. И вдруг, неожиданно для меня, буду говорить откровенно, Russia Today нашла какую-то особую нишу, свое место", – сказал Путин.
Он также отметил быстрый рост аудитории телеканала.
Российский лидер обратил внимание, что журналисты телеканала RT говорят то, что думают - не обращая внимание на давление, запреты и санкции, оказываемые за рубежом, хотя это зачастую и не соответствует мировому информационному мейнстриму.
"Но именно это и профессионализм, с которым вы подаете эту информацию, искренность, с которой вы это делаете, и читаемая вашими зрителями правдивость, достоверность информации, которую вы даете, объективность – она подкупает, и аудитория быстро растет", – отметил президент.
Путин пожелал коллективу телеканала и в будущем нести людям всего мира свою позицию по международной повестке.
"Думаю, что в этом и состоит весь смысл вашей работы и вашей жизни. Поздравляю вас с успехами!", – добавил глава государства.
Телеканал RT отмечает 20 лет со дня основания 17 октября.
В настоящее время под брендом RT вещает восемь каналов – на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, также имеются два документальных канала.
Суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов телеканала RT достигло 23,8 миллиарда.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство, что вызвало недовольство властей ряда западных стран.