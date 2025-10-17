https://sputnik-georgia.ru/20251017/putin-rt-nashel-svoe-mesto-v-sisteme-mirovykh-smi-295415917.html

Путин: RT нашел свое место в системе мировых СМИ

Путин: RT нашел свое место в системе мировых СМИ

Sputnik Грузия

Российский лидер обратил внимание, что журналисты телеканала говорят то, что думают - несмотря на давление, запреты и санкции. 17.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-17T15:11+0400

2025-10-17T15:11+0400

2025-10-17T15:11+0400

россия

в мире

минск

владимир путин

rt

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/16/274130186_0:317:3073:2045_1920x0_80_0_0_de08c2513b55cdc6d258d30d6562d4e5.jpg

Российский лидер обратил внимание, что журналисты телеканала говорят то, что думают - несмотря на давление, запреты и санкции.МИНСК, 17 окт – Sputnik. Вписаться в сложившуюся систему мировых СМИ непросто, но RT нашел свое место, об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава государства поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала.Он также отметил быстрый рост аудитории телеканала.Российский лидер обратил внимание, что журналисты телеканала RT говорят то, что думают - не обращая внимание на давление, запреты и санкции, оказываемые за рубежом, хотя это зачастую и не соответствует мировому информационному мейнстриму.Путин пожелал коллективу телеканала и в будущем нести людям всего мира свою позицию по международной повестке."Думаю, что в этом и состоит весь смысл вашей работы и вашей жизни. Поздравляю вас с успехами!", – добавил глава государства.Телеканал RT отмечает 20 лет со дня основания 17 октября.В настоящее время под брендом RT вещает восемь каналов – на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, также имеются два документальных канала.Суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов телеканала RT достигло 23,8 миллиарда.За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство, что вызвало недовольство властей ряда западных стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

минск

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, минск, владимир путин, rt