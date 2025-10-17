https://sputnik-georgia.ru/20251017/skolko-politseyskikh-postradali-vo-vremya-sobytiy-4-oktyabrya-v-tbilisi---video-295420294.html
Сколько полицейских пострадало во время событий 4 октября в Тбилиси? – видео
Как уточняет ведомство, от бригад скорой помощи медицинскую помощь на месте получили около 30 человек. "У пострадавших были разные травмы. Состояние здоровья одного из полицейских оценивалось как тяжелое. Часть пострадавших прошла медицинское обследование и осталась под наблюдением врачей", – заявил Минздрав.
19:27 17.10.2025 (обновлено: 19:53 17.10.2025)
По информации Минздрава Грузии, в результате событий, произошедших 4 октября в Тбилиси, бригады скорой помощи доставили в медицинские учреждения шестерых пострадавших участников акции и 21 сотрудника правоохранительных органов.
Как уточняет ведомство, от бригад скорой помощи медицинскую помощь на месте получили около 30 человек. "У пострадавших были разные травмы. Состояние здоровья одного из полицейских оценивалось как тяжелое. Часть пострадавших прошла медицинское обследование и осталась под наблюдением врачей", – заявил Минздрав.