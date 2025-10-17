Грузия
Страсти вокруг запрета партий: премьер Грузии раскрыл детали и сроки подачи иска
Страсти вокруг запрета партий: премьер Грузии раскрыл детали и сроки подачи иска
Главная задача состоит в том, чтобы оздоровить демократическую систему и создать по-настоящему здоровую демократию, которой сейчас в стране нет, считает глава... 17.10.2025
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1e/250491323_0:177:3071:1904_1920x0_80_0_0_a3268f6467642fc03a1bdb408047b8b8.jpg
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Текст иска правящей партии о запрете ряда партий почти готов и будет подан в Конституционный суд Грузии предположительно в понедельник, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Тема запрета стала актуальной после того, как парламентская следственная комиссия во главе с вице-спикером Теей Цулукиани собрала материалы о противоречащей Конституции деятельности бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и оппозиционных партий, созданных после 2012 года. Как пояснил Кобахидзе, в список не войдут те партии, которые в свое время не были вовлечены в деятельность кровавого режима, а также те, кто не участвовал в многолетнем саботаже, особенно в последние несколько лет – с 2020 года по настоящее время. По словам премьера, конституционный иск будет юридически безупречным, а его детали станут известны в ближайшие дни. По его словам, после уточнения списка станет очевидно, кто связан с определенными политическими объединениями и прежним режимом. Кобахидзе подчеркнул, что при рассмотрении иска главным критерием будет наличие в партиях или среди связанных с ними лиц признаков неконституционности. "Речь идет именно о тех людях, которые в данный момент в той или иной форме связаны с определенной политической партией. Когда увидят список, все наглядно поймут, что здесь на самом деле нет ничего спорного", – отметил он. Кобахидзе заявил, что партии, подпадающие под действие нового закона, не смогут участвовать в выборах, их регистрация будет упразднена, и создание так называемых партий “преемников”, которые попытаются обойти закон, также будет невозможно. "Законодательство это полностью исключает. Соответственно, у них не останется никаких ресурсов для продолжения саботажа против государства", – подчеркнул премьер. По словам Кобахидзе, оппозиционные силы полностью утратили все политические платформы – уличную, парламентскую и местного самоуправления. Теперь их деятельность сводится лишь к поездкам за границу и заявлениям из Брюсселя или других столиц, которые по мнению премьера, не вызывают интереса у грузинского общества. "В таких условиях, я считаю, что этот полностью нездоровый политический спектр будет заменен здоровым. Главная задача состоит в том, чтобы оздоровить демократическую систему и создать по-настоящему здоровую демократию, которой сейчас в стране нет", – отметил премьер. Оппозиция в Грузии Большинство оппозиционных партий в Грузии, к примеру, "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Ахали", "Традиционалисты", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", были созданы бывшими членами "Единого национального движения". Отдельно следует упомянуть партии, созданные бывшими соратниками правящей партии "Грузинская мечта", – "За Грузию" и "Для народа". Кроме того, в стране есть политические объединения, появившиеся уже после смены правительства 2012 году, – "Лело", "Площадь свободы" и "Граждане", к которым присоединились политики из "Республиканской партии". Последние две оппозиционные группы, хоть и не связаны с "Нацвижением", активно поддерживали протесты оппонентов правящей силы. Власть, в свою очередь, рассматривает протестные движения как попытки "саботажа" или "революции". Когда можно упразднить партию в Грузии Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее: Также суд может запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия, либо разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни. На сегодняшний день у Конституционного суда есть возможность запретить партию, объявленная цель и сущность деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель ранее запрещенной партии. Таким образом, это делает невозможным появление новой партии, в состав которой войдут лидеры упраздненных партий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
11:51 17.10.2025
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Текст иска правящей партии о запрете ряда партий почти готов и будет подан в Конституционный суд Грузии предположительно в понедельник, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Тема запрета стала актуальной после того, как парламентская следственная комиссия во главе с вице-спикером Теей Цулукиани собрала материалы о противоречащей Конституции деятельности бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и оппозиционных партий, созданных после 2012 года.

"Текст конституционного иска почти готов, остались последние обсуждения... Иск будет подан в Конституционный суд в ближайшие дни. Думаю, что к понедельнику все будет окончательно уточнено – как текст иска, так и список, и, вероятно, уже в понедельник документ можно будет подать", – заявил премьер.

Как пояснил Кобахидзе, в список не войдут те партии, которые в свое время не были вовлечены в деятельность кровавого режима, а также те, кто не участвовал в многолетнем саботаже, особенно в последние несколько лет – с 2020 года по настоящее время.
По словам премьера, конституционный иск будет юридически безупречным, а его детали станут известны в ближайшие дни. По его словам, после уточнения списка станет очевидно, кто связан с определенными политическими объединениями и прежним режимом.
Кобахидзе подчеркнул, что при рассмотрении иска главным критерием будет наличие в партиях или среди связанных с ними лиц признаков неконституционности.
"Речь идет именно о тех людях, которые в данный момент в той или иной форме связаны с определенной политической партией. Когда увидят список, все наглядно поймут, что здесь на самом деле нет ничего спорного", – отметил он.
Кобахидзе заявил, что партии, подпадающие под действие нового закона, не смогут участвовать в выборах, их регистрация будет упразднена, и создание так называемых партий “преемников”, которые попытаются обойти закон, также будет невозможно.
"Законодательство это полностью исключает. Соответственно, у них не останется никаких ресурсов для продолжения саботажа против государства", – подчеркнул премьер.
По словам Кобахидзе, оппозиционные силы полностью утратили все политические платформы – уличную, парламентскую и местного самоуправления. Теперь их деятельность сводится лишь к поездкам за границу и заявлениям из Брюсселя или других столиц, которые по мнению премьера, не вызывают интереса у грузинского общества.
"В таких условиях, я считаю, что этот полностью нездоровый политический спектр будет заменен здоровым. Главная задача состоит в том, чтобы оздоровить демократическую систему и создать по-настоящему здоровую демократию, которой сейчас в стране нет", – отметил премьер.

Оппозиция в Грузии

Большинство оппозиционных партий в Грузии, к примеру, "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Ахали", "Традиционалисты", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", были созданы бывшими членами "Единого национального движения".
Отдельно следует упомянуть партии, созданные бывшими соратниками правящей партии "Грузинская мечта", – "За Грузию" и "Для народа".
Кроме того, в стране есть политические объединения, появившиеся уже после смены правительства 2012 году, – "Лело", "Площадь свободы" и "Граждане", к которым присоединились политики из "Республиканской партии".
Последние две оппозиционные группы, хоть и не связаны с "Нацвижением", активно поддерживали протесты оппонентов правящей силы. Власть, в свою очередь, рассматривает протестные движения как попытки "саботажа" или "революции".

Когда можно упразднить партию в Грузии

Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее:
свержение или насильственная смена конституционного строя Грузии;
посягательство на независимость страны;
нарушение территориальной целостности.
Также суд может запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия, либо разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни.
На сегодняшний день у Конституционного суда есть возможность запретить партию, объявленная цель и сущность деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель ранее запрещенной партии.
Таким образом, это делает невозможным появление новой партии, в состав которой войдут лидеры упраздненных партий.
