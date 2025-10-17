https://sputnik-georgia.ru/20251017/studenty-dolzhny-poluchat-znaniya-v-gruzii-a-ne-za-rubezhom--premer-o-reforme-obrazovaniya-295414756.html

Студенты должны получать знания в Грузии, а не за рубежом – премьер о реформе образования

Студенты должны получать знания в Грузии, а не за рубежом – премьер о реформе образования

17.10.2025

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Главным приоритетом правительства Грузии является обеспечение высокого качества образования для студентов внутри страны, и новая концепция реформы образования полностью ориентирована на достижение этой цели, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В Грузии планируют перейти на систему высшего образования, в рамках которой будет три года обучения в бакалавриате и один год – в магистратуре. Также в некоторых школах планируется переход на 11-летнюю программу обучения вместо 12-летней. По его словам, в течение ближайших 3-4 лет планируется существенно повысить качество высшего образования, чтобы грузинские студенты могли получать полноценное образование преимущественно в своей стране. Относительно случаев, когда ученик хочет продолжить обучение за границей, Кобахидзе отметил, что нежелательно начинать обучение за границей с первого курса. Однако для желающих учиться за рубежом будут созданы все необходимые условия. "В том числе мы можем позаботиться о введении 12-го класса в специальных школах Грузии. Если это невозможно, альтернативой станет вариант, когда ученик завершает 12-й класс за границей и при желании продолжает обучение с первого курса университета", – пояснил премьер.Двенадцатилетнее обучение ввели в школах Грузии в 2005 году, тогда же было принято решение о поступлении в школу с пяти лет. Однако уже с 2014 года возраст поступления в школу был увеличен до 6 лет. Грузинское школьное образование делится на начальное, базовое и среднее. Начальное образование в Грузии включает период с 1 по 6 класс, базовое – с 7 по 10, а среднее – с 11 по 12. Базовое образование дает возможность прекратить обучение в школе для дальнейшего получения профобразования. В Грузии 2 294 школы, из которых 2 086 государственных и 208 частных. Ежегодно школы выпускают в среднем 40 тысяч учеников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

