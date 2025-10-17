https://sputnik-georgia.ru/20251017/telekanal-s-mnogomillionnoy-auditoriey--rt-otmechaet-dvadtsatiletie-295408480.html

Телеканал с многомиллионной аудиторией – RT отмечает двадцатилетие

Телеканал с многомиллионной аудиторией – RT отмечает двадцатилетие

Sputnik Грузия

RT вышел в эфир в 2005 году, став первым круглосуточным российским информационным телеканалом на английском языке 17.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-17T10:48+0400

2025-10-17T10:48+0400

2025-10-17T11:53+0400

в мире

россия

новости

rt

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/33/248883347_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_f507b6f6e43504e6574871ea14f6d70e.jpg

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Один из самых популярных международных информационных телеканалов в мире RT (Russia Today), вещающий на шести языках, отмечает 20-летие. Телеканал RT впервые вышел в эфир 10 декабря 2005 года из студии в Москве, и сегодня под брендом RT вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Кроме того, телесеть включает в себя онлайн-порталы на восьми языках, в том числе на португальском и русском, и глобальное мультимедийное агентство RUPTLY, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. RT представлен на китайском языке в популярных китайских соцсетях, таких как Weibo, Bilibili, Douyin, а также в соцсетях на хинди. За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. * В сентябре 2024 года Госдепартамент США сообщил: "Одна из причин, почему так много стран мира не поддерживают Украину в той мере, как можно было бы ожидать... заключается в широком масштабе деятельности RT и его охвате. Пропаганду, дезинформацию и ложь распространяют среди миллионов, если не миллиардов людей по всему миру". Годами ранее, в 2011 году, тогдашний Госсекретарь США Хиллари Клинтон, говоря про RT, произнесла знаменитую фразу: "Мы находимся в состоянии информационной войны и мы эту войну проигрываем". В том же году RT стал самым популярным международным информационным телеканалом в пяти крупнейших городах США, согласно исследованию Nielsen. Мировое признание За 20 лет вещания RT записал сотни интервью с президентами и первыми лицами. Интервью каналу давали лидеры России, Сербии, Словении, Сирии, Боливии, Венесуэлы, Аргентины, Эквадора и других стран. Это единственный российский телеканал, который был 11 раз номинирован на премию Emmy.В финал премии выходили сюжеты RT, посвященные гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле, где армия при поддержке западной коалиции проводила спецоперацию против боевиков, спецрепортажи о голодовке заключенных в американской тюрьме Гуантанамо (Куба), освещение акций движения Occupy Wall Street в США, VR-фильм "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), и другие новостные истории. Также финалистом Emmy становился ведущий программы "Есть контакт", лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес. В общей сложности телеканал получил сотни наград и международных премий в области медиа и телевидения. Лица RT: Работа в зоне СВО Телеканал RT освещает специальную военную операцию с момента ее начала. Первые съемочные группы прибыли на территории Луганской и Донецкой республик после их признания РФ, объявление Президента о начале СВО телеканал освещал из Донецка и Луганска. За годы операции в зоне СВО съемочные группы RT первыми из СМИ работали в ряде освобожденных мест, включая Мариуполь, Артемовск, Очеретино, Суджу. За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении гражданского и служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, активную гражданскую позицию, отвагу и огромный вклад в информационное сопровождение СВО на Украине 45 сотрудников RT были удостоены государственных наград, включая пять орденов Мужества, пять медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, 24 медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 11 благодарностей Президента Российской Федерации. Путь к успеху RT вышел в эфир в 2005 году, став первым круглосуточным российским информационным телеканалом на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году – испанский. В 2010 году начал работу RT America. В 2013 году RT запустил собственное видеоагентство Ruptly, а в 2014 году начал работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году стартовало вещание на французском языке, в 2021 году – на немецком, а в 2024 году – на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели. В 2012 году на RT вышла программа основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа – он знаменит, в числе прочего, тем, что опубликовал множество секретных документов различных ведомств США, из которых весь мир узнал о многочисленных преступлениях Америки. В том же году свое шоу на RT начал вести легендарный американский телеведущий Ларри Кинг. В 2013 году RT стал лидером по просмотрам на Youtube среди новостных каналов, а в 2014 году аудитория по всему миру достигла более 700 млн человек. В том же году во время прямого телемоста президентами России и Аргентины В. В. Путиным и К. Фернандес де Киршнер было запущено вещание RT en Еspañol в открытом доступе на всей территории Аргентины. С тех пор число подписчиков телеканала в разных соцсетях активно набирает обороты, а просмотры на YouTube превышают несколько миллиардов. В 2021 году RT en Español на Youtube стал самым популярным новостным каналом на испанском языке – более 6 миллионов подписчиков. Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам" – каналам, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют контент под его контролем. Например, только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 млрд. Помимо этого, суммарная аудитория телеканалов RT в сетях платного ТВ приближается к отметке 1 млрд. зрителей по всему миру. В 2024 году RT на английском обошел по просмотрам своих основных конкурентов: BBC, CNN и SkyNews. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. При этом за семь месяцев текущего года просмотров уже больше, чем за весь предыдущий. В июне 2025 года был поставлен рекорд – 1 миллиард видеопросмотров за месяц. В 2025 году количество стран в Латинской Америке, в которых испанский канал вещает на отдельной ТВ-частоте ("кнопке"), достигло 10: Аргентина, Венесуэла, Мексика, Перу, Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Чили и Куба. Видеоконтент, производимый RT Arabic, продолжает набирать впечатляющие цифры: в 2024 году общая сумма просмотров всех проектов составила 4,6 млрд, а только за первые семь месяцев 2025 года – 6,1 млрд. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, новости, rt, сша