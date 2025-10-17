Телеканал с многомиллионной аудиторией – RT отмечает двадцатилетие
10:48 17.10.2025 (обновлено: 11:53 17.10.2025)
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy/
Подписаться
RT вышел в эфир в 2005 году, став первым круглосуточным российским информационным телеканалом на английском языке
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Один из самых популярных международных информационных телеканалов в мире RT (Russia Today), вещающий на шести языках, отмечает 20-летие.
Телеканал RT впервые вышел в эфир 10 декабря 2005 года из студии в Москве, и сегодня под брендом RT вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала.
Кроме того, телесеть включает в себя онлайн-порталы на восьми языках, в том числе на португальском и русском, и глобальное мультимедийное агентство RUPTLY, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира.
RT представлен на китайском языке в популярных китайских соцсетях, таких как Weibo, Bilibili, Douyin, а также в соцсетях на хинди.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство.
* В сентябре 2024 года Госдепартамент США сообщил: "Одна из причин, почему так много стран мира не поддерживают Украину в той мере, как можно было бы ожидать... заключается в широком масштабе деятельности RT и его охвате. Пропаганду, дезинформацию и ложь распространяют среди миллионов, если не миллиардов людей по всему миру".
Годами ранее, в 2011 году, тогдашний Госсекретарь США Хиллари Клинтон, говоря про RT, произнесла знаменитую фразу: "Мы находимся в состоянии информационной войны и мы эту войну проигрываем".
В том же году RT стал самым популярным международным информационным телеканалом в пяти крупнейших городах США, согласно исследованию Nielsen.
Мировое признание
За 20 лет вещания RT записал сотни интервью с президентами и первыми лицами. Интервью каналу давали лидеры России, Сербии, Словении, Сирии, Боливии, Венесуэлы, Аргентины, Эквадора и других стран.
Это единственный российский телеканал, который был 11 раз номинирован на премию Emmy.
В финал премии выходили сюжеты RT, посвященные гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле, где армия при поддержке западной коалиции проводила спецоперацию против боевиков, спецрепортажи о голодовке заключенных в американской тюрьме Гуантанамо (Куба), освещение акций движения Occupy Wall Street в США, VR-фильм "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), и другие новостные истории. Также финалистом Emmy становился ведущий программы "Есть контакт", лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес.
RT – обладатель золота Телевизионного фестиваля в Монте-Карло в номинации "Лучшая 24-часовая новостная программа", многократный призер конкурса New York Festivals, финалист одного из самых авторитетных конкурсов в области маркетинга и рекламы "Каннские львы".
В общей сложности телеканал получил сотни наград и международных премий в области медиа и телевидения.
Лица RT:
С 2018 года свою программу на RT ведет экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, знаменитый противостоянием с расширяющимся влиянием США в Латиноамериканском регионе.
С 2024 года свое шоу на телеканале ведет профессор Патрик Лумумба – звезда панафриканизма, пламенный борец с неоколониализмом, адвокат, ученый, писатель. Видео его выступлений становятся вирусными в соцсетях и регулярно собирают миллионы просмотров.
В 2025 году в московский офис RT переехал работать Рик Санчес, звезда американской журналистики. Его передача выходит на английском и испанском языках. За свою карьеру Рик успел поработать на CNN, MSNBC и Fox, но разочаровался в американском истеблишменте и переехал в Россию.
В сентябре 2025 года RT запустил программу "Цена Империи" с известным индийским политиком, главой комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхаруром, аудитория которого в соцсети X насчитывает более 8 млн подписчиков.
Работа в зоне СВО
Телеканал RT освещает специальную военную операцию с момента ее начала. Первые съемочные группы прибыли на территории Луганской и Донецкой республик после их признания РФ, объявление Президента о начале СВО телеканал освещал из Донецка и Луганска.
За годы операции в зоне СВО съемочные группы RT первыми из СМИ работали в ряде освобожденных мест, включая Мариуполь, Артемовск, Очеретино, Суджу.
За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении гражданского и служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, активную гражданскую позицию, отвагу и огромный вклад в информационное сопровождение СВО на Украине 45 сотрудников RT были удостоены государственных наград, включая пять орденов Мужества, пять медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, 24 медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 11 благодарностей Президента Российской Федерации.
Путь к успеху
RT вышел в эфир в 2005 году, став первым круглосуточным российским информационным телеканалом на английском языке.
В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году – испанский. В 2010 году начал работу RT America. В 2013 году RT запустил собственное видеоагентство Ruptly, а в 2014 году начал работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году стартовало вещание на французском языке, в 2021 году – на немецком, а в 2024 году – на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
В 2012 году на RT вышла программа основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа – он знаменит, в числе прочего, тем, что опубликовал множество секретных документов различных ведомств США, из которых весь мир узнал о многочисленных преступлениях Америки. В том же году свое шоу на RT начал вести легендарный американский телеведущий Ларри Кинг.
В 2013 году RT стал лидером по просмотрам на Youtube среди новостных каналов, а в 2014 году аудитория по всему миру достигла более 700 млн человек. В том же году во время прямого телемоста президентами России и Аргентины В. В. Путиным и К. Фернандес де Киршнер было запущено вещание RT en Еspañol в открытом доступе на всей территории Аргентины.
С тех пор число подписчиков телеканала в разных соцсетях активно набирает обороты, а просмотры на YouTube превышают несколько миллиардов.
Так, в 2020 году RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube. RT опередил по просмотрам все новостные каналы BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.
В 2021 году RT en Español на Youtube стал самым популярным новостным каналом на испанском языке – более 6 миллионов подписчиков.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам" – каналам, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют контент под его контролем.
Например, только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 млрд. Помимо этого, суммарная аудитория телеканалов RT в сетях платного ТВ приближается к отметке 1 млрд. зрителей по всему миру.
В 2024 году RT на английском обошел по просмотрам своих основных конкурентов: BBC, CNN и SkyNews.
За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. При этом за семь месяцев текущего года просмотров уже больше, чем за весь предыдущий. В июне 2025 года был поставлен рекорд – 1 миллиард видеопросмотров за месяц. В 2025 году количество стран в Латинской Америке, в которых испанский канал вещает на отдельной ТВ-частоте ("кнопке"), достигло 10: Аргентина, Венесуэла, Мексика, Перу, Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Чили и Куба.
Видеоконтент, производимый RT Arabic, продолжает набирать впечатляющие цифры: в 2024 году общая сумма просмотров всех проектов составила 4,6 млрд, а только за первые семь месяцев 2025 года – 6,1 млрд.