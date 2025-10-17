Грузия
В домах экс-премьера Грузии и ряда бывших высокопоставленных чиновников прошли обыски
В домах экс-премьера Грузии и ряда бывших высокопоставленных чиновников прошли обыски
В ходе обысков были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма наличных денег, заявил генпрокурор
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. В жилых домах экс-премьера Ираклия Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе и еще восьми человек были проведены обыски, заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе на брифинге.По его словам, были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма наличных денег.Он сообщил, что по указанным делам активно проводятся следственные, процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
18:28 17.10.2025 (обновлено: 19:47 17.10.2025)
© photo: Sputnik / StringerЗдание главной прокуратуры Грузии
В ходе обысков были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма наличных денег, заявил генпрокурор
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. В жилых домах экс-премьера Ираклия Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе и еще восьми человек были проведены обыски, заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе на брифинге.
По его словам, были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма наличных денег.

"В рамках продолжающегося расследования различных уголовных дел в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Грузии, Департаменте по борьбе с коррупцией и Департаменте государственной безопасности СГБ сегодня, начиная с 10:00, состоялось масштабное мероприятие одновременно в 22 местах по всей стране", – заявил генпрокурор.

Он сообщил, что по указанным делам активно проводятся следственные, процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
