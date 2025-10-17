В домах экс-премьера Грузии и ряда бывших высокопоставленных чиновников прошли обыски

https://sputnik-georgia.ru/20251017/v-domakh-eks-premera-gruzii-i-ryada-byvshikh-vysokopostavlennykh-chinovnikov-proshli-obyski-295419311.html

В ходе обысков были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма наличных денег, заявил генпрокурор

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. В жилых домах экс-премьера Ираклия Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе и еще восьми человек были проведены обыски, заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе на брифинге.По его словам, были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма наличных денег.Он сообщил, что по указанным делам активно проводятся следственные, процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

