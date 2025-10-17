https://sputnik-georgia.ru/20251017/vydacha-poddelnykh-spravok-ob-invalidnosti--sgb-gruzii-zaderzhala-trekh-chelovek-295421149.html

Выдача поддельных справок об инвалидности – СГБ Грузии задержала трех человек

Выдача поддельных справок об инвалидности – СГБ Грузии задержала трех человек

Следствие установило, что врачи и их помощники из различных медицинских учреждений Тбилиси, Кутаиси и Батуми за получение определенных денежных сумм... 17.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Три человека задержаны в трех городах Грузии по обвинению в изготовлении поддельных медицинских справок об инвалидности за взятки, сообщила СГБ Грузии. Как пояснили в СГБ, во всех трех случаях действия были направлены на получение пенсии и иных установленных государством пособий путем предоставления в Агентство социального обслуживания населения поддельных справок и, соответственно, последующего присвоения статуса лица с ОВЗ. В первом случае сотрудник медицинского учреждения в Тбилиси за 3 тысячи лари выдал гражданину поддельную справку лица с ОВЗ на основании диагноза "бронхиальная астма" – без каких-либо медицинских обследований и прохождения комиссии. Во втором случае в Батуми обвиняемый, находившийся в преступной связи с врачами, за 9,5 тысячи лари выдал гражданину поддельную справку, на основании которой ему был присвоен статус инвалида первой группы по причине наличия у него заболевания печени, вызванного гепатитом С. В третьем случае лицо, состоящее в преступной связи с врачами различных клиник Кутаиси, предоставило гражданину поддельную медицинскую справку с диагнозом "эпилепсия" за 3,2 тысячи лари. По информации СГБ, нередки случаи выдачи представителями медучреждений поддельных медицинских документов, что, помимо нарушения общих антикоррупционных интересов государства и общества, наносит огромный вред имиджу многих достойных профессиональных врачей. Ведомство призвало сотрудников медицинских учреждений или лиц, желающих вступить с ними в преступную сделку, не допускать совершения подобных незаконных действий. Служба государственной безопасности намерена проявлять особую бескомпромиссность в отношении коррупционных преступлений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

