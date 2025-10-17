https://sputnik-georgia.ru/20251017/za-napadenie-na-rezidentsiyu-prezidenta-gruzii-zaderzhano-uzhe-62-cheloveka---video-295420629.html
За нападение на резиденцию президента Грузии задержано уже 62 человека – видео
За нападение на резиденцию президента Грузии задержано уже 62 человека – видео
Число задержанных по делу о штурме администрации президента Грузии выросло до 62. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года попытались ворваться в... 17.10.2025, Sputnik Грузия
Задержанные обвиняются по статьям "нападение на полицейского", "повреждение или уничтожение вещи", "захват или блокирование стратегических объектов", "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".
За нападение на резиденцию президента Грузии задержано уже 62 человека – видео
19:50 17.10.2025 (обновлено: 19:58 17.10.2025)
Число задержанных по делу о штурме администрации президента Грузии выросло до 62. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу".
