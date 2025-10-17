https://sputnik-georgia.ru/20251017/za-napadenie-na-rezidentsiyu-prezidenta-gruzii-zaderzhano-uzhe-62-cheloveka---video-295420629.html

За нападение на резиденцию президента Грузии задержано уже 62 человека – видео

За нападение на резиденцию президента Грузии задержано уже 62 человека – видео

Число задержанных по делу о штурме администрации президента Грузии выросло до 62. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года попытались ворваться в...

Задержанные обвиняются по статьям "нападение на полицейского", "повреждение или уничтожение вещи", "захват или блокирование стратегических объектов", "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".

