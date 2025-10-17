https://sputnik-georgia.ru/20251017/zabota-o-detyakh-v-gruzii-i-uroven-detskoy-nischety-v-strane---video-295419786.html

Забота о детях в Грузии и уровень детской нищеты в стране – видео

В Грузии лишь за первые четыре месяца 2025 года из-за нищеты, а также из-за некачественного строительства погибли 10 несовершеннолетних. 17.10.2025, Sputnik Грузия

Полноценной статистики, сколько детей погибло в Грузии от нищеты или преступной халатности, нет. Можно лишь подсчитать, что, по данным СМИ, число несовершеннолетних, погибших за последние пять лет в Грузии, превысило 30 человек.В Грузии сегодня – более 850 тысяч детей, из которых, по данным аппарата Народного защитника, более 270 тысяч получают социальное пособие. Это означает, что более 32 процентов от общего числа детей, то есть каждый третий ребенок, растут в семьях, входящих в категорию социально незащищенных слоев населения.Размер пособия при этом составляет около 200 лари. За 2024 год количество детей в базе данных социально незащищенных семей выросло на 6,5%. Всего в этой базе к концу 2024 года было зарегистрировано около 370 тысяч детей в возрасте до 18 лет.По итогам другого исследования, которое провела служба статистики “Сакстат” совместно с ЮНИСЕФ в 2022 году, около 38% детей в Грузии испытывали материальные и социальные лишения.

