"Это тяжело": вице-спикер "Грузинской мечты" о коррупционном скандале в Грузии
Как заявили в прокуратуре, обыски связаны с расследованием ряда ранее возбужденных дел 18.10.2025, Sputnik Грузия
грузия
политика
новости
тбилиси
ираклий гарибашвили
григол лилуашвили
отар парцхаладзе
сгб
коррупция
тбилиси
грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, григол лилуашвили, отар парцхаладзе, сгб, коррупция
"Это тяжело": вице-спикер "Грузинской мечты" о коррупционном скандале в Грузии

15:05 18.10.2025 (обновлено: 15:08 18.10.2025)
© photo: Sputnik / StringerГия Вольский
© photo: Sputnik / Stringer
Как заявили в прокуратуре, обыски связаны с расследованием ряда ранее возбужденных дел
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Те, кто совершил преступление и избрал путь коррупции, предали команду, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
Накануне, 17 октября, в домах экс-премьера Ираклия Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе и еще восьми человек прошли обыски, в результате которых были изъяты компьютеры, телефоны и крупная сумма наличных денег.

"То, за чем мы сегодня наблюдаем, это тяжело, но факт остается фактом: те, кто совершил преступление, предали общую идею, интересы Грузии, команду и те принципы, о которых мы твердо договаривались. Никакой коррупции и обогащения, тем более за счет бюджета и народа, – это был наш принцип", – сказал Вольский.

При этом он отметил, что никакой пощады в отношении бывших высокопоставленных чиновников не будет.
"Никакой пощады не будет, поскольку все это делается против государства и касается каждого из нас и вопросов национальной безопасности", – сказал Вольский.
По его словам, проводимое расследование, с одной стороны, является проявлением тех принципов и политики, которые есть у "Грузинской мечты", но с другой – "это для всех личное и эмоционально очень тяжелое переживание".
Как заявили в прокуратуре Грузии, обыски связаны с расследованием ряда ранее возбужденных дел.
В Грузии осенью 2025 года разгорелся громкий коррупционный скандал, главным фигурантом которого стал бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Его обвиняют в растрате госсредств и отмывании 1,3 млн лари в 2023 году при покупке аппарата МРТ для военного госпиталя.
По этому же делу задержаны его заместитель и экс-глава департамента закупок Минобороны.
Также ранее, в июне 2025 года, по обвинению в растрате государственных средств и отмывании денег был задержан первый заместитель министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе. Его обвиняют в отмывании 2,2 миллиона лари.
