"Это тяжело": вице-спикер "Грузинской мечты" о коррупционном скандале в Грузии

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Те, кто совершил преступление и избрал путь коррупции, предали команду, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Накануне, 17 октября, в домах экс-премьера Ираклия Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе и еще восьми человек прошли обыски, в результате которых были изъяты компьютеры, телефоны и крупная сумма наличных денег. При этом он отметил, что никакой пощады в отношении бывших высокопоставленных чиновников не будет. "Никакой пощады не будет, поскольку все это делается против государства и касается каждого из нас и вопросов национальной безопасности", – сказал Вольский. По его словам, проводимое расследование, с одной стороны, является проявлением тех принципов и политики, которые есть у "Грузинской мечты", но с другой – "это для всех личное и эмоционально очень тяжелое переживание". Как заявили в прокуратуре Грузии, обыски связаны с расследованием ряда ранее возбужденных дел. В Грузии осенью 2025 года разгорелся громкий коррупционный скандал, главным фигурантом которого стал бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Его обвиняют в растрате госсредств и отмывании 1,3 млн лари в 2023 году при покупке аппарата МРТ для военного госпиталя. По этому же делу задержаны его заместитель и экс-глава департамента закупок Минобороны. Также ранее, в июне 2025 года, по обвинению в растрате государственных средств и отмывании денег был задержан первый заместитель министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе. Его обвиняют в отмывании 2,2 миллиона лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

