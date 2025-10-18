Какая погода будет в Грузии 18 октября – прогноз по городам
Дождя не будет, но небо в большинстве городах страны затянет тучами
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Преимущественно солнечная погода ожидается в субботу, 18 октября в городах Западной Грузии, в восточной части страны – без осадков, но облачно.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +23, преимущественно облачно
Местиа +13, преимущественно солнечно
Поти +23, преимущественно солнечно
Батуми +23, преимущественно солнечно
Озургети +24, преимущественно солнечно
Кутаиси +24, преимущественно солнечно
Амбролаури +21, преимущественно солнечно
Ахалцихе +20, преимущественно солнечно
Боржоми +17, преимущественно облачно
Бакуриани +15, преимущественно солнечно
Гори +19, преимущественно облачно
Степанцминда +10, облачно
Гудаури +6, облачно
Телави +17, облачно
Рустави +19, облачно
Тбилиси +18, облачно.