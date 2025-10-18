https://sputnik-georgia.ru/20251018/kakaya-pogoda-budet-v-gruzii-18-oktyabrya--prognoz-po-gorodam-295426049.html

Какая погода будет в Грузии 18 октября – прогноз по городам

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Преимущественно солнечная погода ожидается в субботу, 18 октября в городах Западной Грузии, в восточной части страны – без осадков, но облачно. Прогноз погоды по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

