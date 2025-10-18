Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251018/kakaya-pogoda-budet-v-gruzii-18-oktyabrya--prognoz-po-gorodam-295426049.html
Какая погода будет в Грузии 18 октября – прогноз по городам
Какая погода будет в Грузии 18 октября – прогноз по городам
Sputnik Грузия
Дождя не будет, но небо в большинстве городах страны затянет тучами 18.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-18T10:52+0400
2025-10-18T10:52+0400
погода
тбилиси
западная грузия
зугдиди
новости
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251906565_40:0:1240:675_1920x0_80_0_0_dd7416b6acf2a5a2d69855143b822b2a.jpg
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Преимущественно солнечная погода ожидается в субботу, 18 октября в городах Западной Грузии, в восточной части страны – без осадков, но облачно. Прогноз погоды по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
западная грузия
зугдиди
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251906565_190:0:1090:675_1920x0_80_0_0_262eb480d67da86767db6f76570a27fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
погода, тбилиси, западная грузия, зугдиди, новости, грузия
погода, тбилиси, западная грузия, зугдиди, новости, грузия

Какая погода будет в Грузии 18 октября – прогноз по городам

10:52 18.10.2025
© photo: press-service Georgia Tourism Administration Курортный город Батуми
Курортный город Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2025
© photo: press-service Georgia Tourism Administration
Подписаться
Дождя не будет, но небо в большинстве городах страны затянет тучами
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Преимущественно солнечная погода ожидается в субботу, 18 октября в городах Западной Грузии, в восточной части страны – без осадков, но облачно.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +23, преимущественно облачно
Местиа +13, преимущественно солнечно
Поти +23, преимущественно солнечно
Батуми +23, преимущественно солнечно
Озургети +24, преимущественно солнечно
Кутаиси +24, преимущественно солнечно
Амбролаури +21, преимущественно солнечно
Ахалцихе +20, преимущественно солнечно
Боржоми +17, преимущественно облачно
Бакуриани +15, преимущественно солнечно
Гори +19, преимущественно облачно
Степанцминда +10, облачно
Гудаури +6, облачно
Телави +17, облачно
Рустави +19, облачно
Тбилиси +18, облачно.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0