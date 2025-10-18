https://sputnik-georgia.ru/20251018/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-18-oktyabrya-2025-295421764.html

Какой сегодня церковный праздник: 18 октября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 18 октября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 18 октября отмечают день памяти святых Харитины, Дионисия, Мамелхвы, Григория и других 18.10.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.ХаритинаПо церковному календарю 18 октября поминают мученицу Харитину, пострадавшую за веру во время правления Диоклетиана (284-305). Харитину, осиротевшую в детстве, воспитал как родную дочь благочестивый христианин Клавдий. Повзрослев, она превратилась в прекрасную, разумную, добрую девушку с горячей верой.Любовь к Спасителю она несла и другим людям, многих обратив на путь спасения. За твердое исповедание христианской веры Харитину во время преследования христиан подвергли жестоким пыткам. Она скончалась в 304 году.Епископ АлександрийскийПо церковному календарю 18 октября поминают священномученика Дионисия, епископа Александрийского.Дионисий был обращен в христианство в зрелом возрасте и стал учеником знаменитого учителя Церкви Оригена (III). Со временем он стал наставником Александрийской огласительной школы, а в епископы Александрии был поставлен в 247-м.Во время преследования христиан при Декии (249-251) и Валериане (253-259) святитель укреплял паству в твердом исповедании истинной веры и приложил много усилий для защиты православия от лжеучений.Святой претерпел много страданий, но просиял делами любви и благотворительности. Святитель, когда появилась чума в Александрии, призвал паству равным образом ухаживать за больными христианами и язычниками и хоронить умерших. Епископ Александрийский скончался в 264 или 265 году.Мамелхва ПерсидскаяПо церковному календарю 18 октября поминают мученицу Мамелхву Персидскую, пострадавшую за веру в IV веке.Мамелхва была жрицей языческой богини Артемиды, но сестра убедила ее принять крещение. Язычники побили жрицу камнями, когда увидели ее в белой крещальной одежде. Произошло это в 344-м.Григорий ХандзтийскийПо церковному календарю 18 октября поминают преподобного Григория Хандзтийского (Григола Хандзтели), основателя и архимандрита обителей Кларджети.Происходил будущий святой из знатного грузинского рода, который пользовался расположением царя Ашота Куропалата (786-826). Почувствовав в юности призвание к монашеской жизни, он объяснил матери свое вступление на путь подвижника и уход из дома тем, что так угодно Богу.Преподобный всю жизнь провел в постоянных молитвах и трудах, воздержании, кротости, в слезах и глубочайшем смирении. Святого, заслужившего славу благочестивого в слезах и усердного служителя Христовой церкви, избрали игуменом Хандзтийского монастыря при царе Ашоте Куропалате.Святой Григорий, отличаясь глубочайшим послушанием воле Божьей, именно в послушании видел смысл земной жизни, дарующей всей твари высшую благодатную свободу.В основу уклада монастырской жизни преподобный положил послушание духовному отцу. Так он укреплял общежительные монастыри по всей Кларджети, а впоследствии, став архимандритом, и по всей Грузии.После иконоборческого собора в 815 году православие в Византии сильно притеснялось, но грузинское монашество, духовно наставленное преподобным Григорием, отстаивало и утверждало чистоту православной веры, борясь одновременно с монофизитством.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>Григорий Хандзтийский, прибыв в 825-м в Константинополь, "поклонился Древу Жизни и всем святым мощам, обошел радостно все святые Богомолья" и привез с собой в Грузию "мощи святых, святые иконы и иные благословения во множестве".Святой Григорий был сторонником сотрудничества государства и Церкви, равноправных и независимых по отношению друг к другу. Его взгляды содействовали упрочению автокефалии Грузинской Православной Церкви.Преподобный Ефрем, епископ Ацкурский, духовный сын Григория Хандзтийского, по благословению Иерусалимского патриарха установил мироосвящение в Грузии.По преданию, Григорий Хандзтийский последние месяцы жизни провел в уединенной келье, где удостоился благодатных видений. Монахи видели сияние, озарившее его келью, и были убеждены, что "Дух Божий", подобно Фаворскому свету, осиял праведника. Скончался праведник в 861 году. Ему было более 100 лет.ИмениныПо церковному календарю 18 октября именины отмечают Александра, Алексей, Григорий, Гавриил, Демьян, Денис, Евдоким, Иона, Иннокентий, Кузьма, Матвей, Макар, Петр, Тихон и Филипп.Материал подготовлен на основе открытых источников

