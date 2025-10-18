https://sputnik-georgia.ru/20251018/medvedev-predrek-gibel-kievskogo-rezhima-posle-okonchaniya-konflikta-295433393.html
Медведев предрек гибель киевского режима после окончания конфликта
18.10.2025
украина
обострение ситуации вокруг украины
политика
в мире
россия
киев
дональд трамп
дмитрий медведев
владимир зеленский
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Завершение боевых действий приведет к гибели киевского режима, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Политик оценил тезис американского президента Дональда Трампа на прошедшей встрече с Владимиром Зеленским о том, что "пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте"."Да, так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай", – написал Медведев в своем Telegram-канале.Он, в частности, отметил, что дело даже не в том, что России нужна победа с уже давно всем известными условиями. Дело в том, что власти Киева не будут признаны победителями у себя дома, и они это осознают."Утрату территорий ему (Зеленскому – ред.) не простят не только оголтелые хохлонацисты, но и политконкуренты. Поэтому окончание войны – смерть режиму", – подчеркнул Медведев.Так что, добавил политик, тезис Трампа в данном случае не сработает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
18:16 18.10.2025 (обновлено: 18:28 18.10.2025)
