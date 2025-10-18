https://sputnik-georgia.ru/20251018/milliony-dollarov-zoloto-i-antikvariat-chto-nashli-v-domakh-byvshikh-goschinovnikov-gruzii-295433007.html

Миллионы долларов, золото и антиквариат: что нашли в домах бывших госчиновников Грузии?

Миллионы долларов, золото и антиквариат: что нашли в домах бывших госчиновников Грузии?

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Во время обыска 24 домов в Тбилиси и регионах и личного обыска бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы СГБ страны Григола Лилуашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, бывшего замглавы Минэкономики Ромео Микаутадзе и других лиц были изъяты 7,22 миллиона долларов, золотые украшения и дорогие картины, сообщает СГБ Грузии. Обыски проводились также в домах связанных с ними лиц: Михаила Чохели, Вано и Торнике Паркаули, Андрия (Сандро) Лилуашвили и членов их семей. В результате обыска были обнаружены наличные деньги на сумму 7,22 миллиона долларов, 136 тысяч лари, 181 золотое украшение и часы, дорогие картины, документация, 50 мобильных телефонов и 119 компьютеров. В данный момент идет изучение документации и компьютеров, а также реального происхождения наличных денег, после чего будут предприняты меры для задержания виновных. Ромео Микаутадзе был задержан в июне 2025 года. Он занимал должность замминистра экономики и устойчивого развития Грузии с 2021 года, а 30 декабря 2022 года стал первым заместителем министра. Он занимал эту должность до 11 февраля 2024 года. Дело Микаутадзе Расследование выявило, что Микаутадзе незаконно использовал свое служебное влияние, круг знакомств и опыт в сфере энергетики для предоставления различным лицам неправомерного преимущества в целях извлечения личной выгоды. В обмен на оказание незаконной помощи этим лицам он получал от них доли в энергетических компаниях, гидроэлектростанциях и различных предприятиях, утверждает следствие. Формально эти доли были зарегистрированы на имя других доверенных Микаутадзе лиц, но контролировались самим задержанным. Кроме того, в период пребывания на высокой должности в министерстве экономики он систематически злоупотреблял служебными полномочиями с целью получения выгоды для себя или других лиц, что привело к существенному нарушению законных интересов государства, отмечают в ведомстве. В целях сокрытия источника незаконных доходов Микаутадзе регистрировал имущество на подставных лиц, маскировал его местонахождение, в том числе путем внесения/зачисления денег на свои банковские счета и счета членов своей семьи через различных лиц. Для этого осуществлялась фиктивная купля/продажа недвижимого имущества, искусственное завышение или занижение стоимости имущества в договорах, а также путем иных финансовых транзакций. На данном этапе следствия установлено, что Микаутадзе с помощью лиц, находящихся с ним в преступной связи, осуществил незаконную необоснованную легализацию дохода в особо крупных размерах в сумме 2 556 192 лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

