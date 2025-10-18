https://sputnik-georgia.ru/20251018/press-sekretar-ek-izbegaet-otvetstvennosti--spiker-parlamenta-gruzii-295434473.html
Пресс-секретарь ЕК избегает ответственности – спикер парламента Грузии
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил пресс-секретаря Еврокомиссии Аниту Хиппер в том, что она избегает ответственности за штурм здания...
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил пресс-секретаря Еврокомиссии Аниту Хиппер в том, что она избегает ответственности за штурм здания дворца президента в Тбилиси.
По заявлению пресс-секретаря Еврокомиссии по иностранным делам и вопросам безопасности Аниты Хиппер, "Грузинская мечта" прибегает к репрессивным мерам. "Мы осуждаем любую форму насилия, и, конечно, то, что там происходит, не остается незамеченным", – отметила ранее пресс-секретарь.
"Пресс-секретарь уже две недели скрывает свою ответственность за насилие 4 октября за избитыми пропагандистскими формулировками и обращается к грузинам с этническими эпитетами. Безрассудный активизм – печальное лицо сегодняшней внешней политики Брюсселя", – заявил Папуашвили.