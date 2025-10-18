https://sputnik-georgia.ru/20251018/press-sekretar-ek-izbegaet-otvetstvennosti--spiker-parlamenta-gruzii-295434473.html

Пресс-секретарь ЕК избегает ответственности – спикер парламента Грузии

Пресс-секретарь ЕК избегает ответственности – спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил пресс-секретаря Еврокомиссии Аниту Хиппер в том, что она избегает ответственности за штурм здания... 18.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-18T21:09+0400

2025-10-18T21:09+0400

2025-10-18T21:09+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

акции

акции протеста

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/12/295434305_0:0:2211:1243_1920x0_80_0_0_a7dc3d4ca76531988ce315f5e773ab06.png

По заявлению пресс-секретаря Еврокомиссии по иностранным делам и вопросам безопасности Аниты Хиппер, "Грузинская мечта" прибегает к репрессивным мерам. "Мы осуждаем любую форму насилия, и, конечно, то, что там происходит, не остается незамеченным", – отметила ранее пресс-секретарь."Пресс-секретарь уже две недели скрывает свою ответственность за насилие 4 октября за избитыми пропагандистскими формулировками и обращается к грузинам с этническими эпитетами. Безрассудный активизм – печальное лицо сегодняшней внешней политики Брюсселя", – заявил Папуашвили.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции, акции протеста, грузия, видео