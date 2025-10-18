Пресс-секретарь Еврокомиссии избегает ответственности – спикер парламента Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20251018/press-sekretar-evrokomissii-izbegaet-otvetstvennosti--spiker-parlamenta-gruzii-295428787.html

Безрассудный активизм – печальное лицо сегодняшней внешней политики Брюсселя, заявил Папуашвили

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил пресс-секретаря Еврокомиссии Аниту Хиппер в том, что она избегает ответственности за штурм здания дворца президента в Тбилиси. По заявлению пресс-секретаря Еврокомиссии по иностранным делам и вопросам безопасности Аниты Хиппер, "Грузинская мечта" прибегает к репрессивным мерам. "Мы осуждаем любую форму насилия, и, конечно, то, что там происходит, не остается незамеченным", – отметила ранее пресс-секретарь.Хиппер отметила, что меры, принимаемые правящей партией "Грузинская мечта", "явно вдохновлены российской пропагандистской машиной", поэтому Еврокомиссия работает над санкциями против правительства Грузии. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

