Пресс-секретарь Еврокомиссии избегает ответственности – спикер парламента Грузии
Пресс-секретарь Еврокомиссии избегает ответственности – спикер парламента Грузии
Безрассудный активизм – печальное лицо сегодняшней внешней политики Брюсселя, заявил Папуашвили 18.10.2025
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил пресс-секретаря Еврокомиссии Аниту Хиппер в том, что она избегает ответственности за штурм здания дворца президента в Тбилиси. По заявлению пресс-секретаря Еврокомиссии по иностранным делам и вопросам безопасности Аниты Хиппер, "Грузинская мечта" прибегает к репрессивным мерам. "Мы осуждаем любую форму насилия, и, конечно, то, что там происходит, не остается незамеченным", – отметила ранее пресс-секретарь.Хиппер отметила, что меры, принимаемые правящей партией "Грузинская мечта", "явно вдохновлены российской пропагандистской машиной", поэтому Еврокомиссия работает над санкциями против правительства Грузии. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".
17:07 18.10.2025
Шалва Папуашвили на праздновании Дня независимости Грузии
Безрассудный активизм – печальное лицо сегодняшней внешней политики Брюсселя, заявил Папуашвили
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил пресс-секретаря Еврокомиссии Аниту Хиппер в том, что она избегает ответственности за штурм здания дворца президента в Тбилиси.
По заявлению пресс-секретаря Еврокомиссии по иностранным делам и вопросам безопасности Аниты Хиппер, "Грузинская мечта" прибегает к репрессивным мерам. "Мы осуждаем любую форму насилия, и, конечно, то, что там происходит, не остается незамеченным", – отметила ранее пресс-секретарь.

"Пресс-секретарь уже две недели скрывает свою ответственность за насилие 4 октября за избитыми пропагандистскими формулировками и обращается к грузинам с этническими эпитетами. Безрассудный активизм – печальное лицо сегодняшней внешней политики Брюсселя", – заявил Папуашвили.

Хиппер отметила, что меры, принимаемые правящей партией "Грузинская мечта", "явно вдохновлены российской пропагандистской машиной", поэтому Еврокомиссия работает над санкциями против правительства Грузии.

Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси

Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу".
Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация.
Поджоги. Митинг объединенной оппозиции у администрации президента Грузии 4 октября 2025 года
Поджоги. Митинг объединенной оппозиции у администрации президента Грузии 4 октября 2025 года
Полиция задержала более 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.
Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".
