https://sputnik-georgia.ru/20251018/rossiysko-gruzinskiy-molodezhnyy-forum-proydet-v-ingushetii-295430210.html
Российско-грузинский молодежный форум пройдет в Ингушетии
Российско-грузинский молодежный форум пройдет в Ингушетии
Sputnik Грузия
Мероприятие соберет более сотни представителей молодежи из различных регионов России и Грузии 18.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-18T20:02+0400
2025-10-18T20:02+0400
2025-10-18T20:02+0400
грузия
новости
россия
ингушетия
культура
культура
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/12/295430031_0:39:686:425_1920x0_80_0_0_8498a77b3f98a82dc2ff5b18b16a1d81.jpg
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Российско-грузинский молодежный форум пройдет в Республике Ингушетия с 23 по 25 октября, сообщают организаторы.Ожидается, что мероприятие соберет более сотни представителей молодежи из различных регионов России и Грузии. "Цель форума – обмен опытом и укрепление дружественных связей между молодежью двух стран. Участники смогут обсудить перспективы сотрудничества и реализовать совместные проекты", – говорится в анонсе форума. Организатор форума – Торгово-промышленная палата Ингушетии при поддержке Правительства Республики Ингушетия, Российско-Грузинского делового совета при ТПП РФ и Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ингушетия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/12/295430031_34:0:653:464_1920x0_80_0_0_f5e7661b1762fbe0c52d4e18738b1898.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, россия, ингушетия, культура, культура
грузия, новости, россия, ингушетия, культура, культура
Российско-грузинский молодежный форум пройдет в Ингушетии
Мероприятие соберет более сотни представителей молодежи из различных регионов России и Грузии
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Российско-грузинский молодежный форум пройдет в Республике Ингушетия с 23 по 25 октября, сообщают организаторы.
Ожидается, что мероприятие соберет более сотни представителей молодежи из различных регионов России и Грузии.
"Цель форума – обмен опытом и укрепление дружественных связей между молодежью двух стран. Участники смогут обсудить перспективы сотрудничества и реализовать совместные проекты", – говорится в анонсе форума.
Организатор форума – Торгово-промышленная палата Ингушетии при поддержке Правительства Республики Ингушетия, Российско-Грузинского делового совета при ТПП РФ и Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.