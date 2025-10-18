https://sputnik-georgia.ru/20251018/rossiysko-gruzinskiy-molodezhnyy-forum-proydet-v-ingushetii-295430210.html

Российско-грузинский молодежный форум пройдет в Ингушетии

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Российско-грузинский молодежный форум пройдет в Республике Ингушетия с 23 по 25 октября, сообщают организаторы.Ожидается, что мероприятие соберет более сотни представителей молодежи из различных регионов России и Грузии. "Цель форума – обмен опытом и укрепление дружественных связей между молодежью двух стран. Участники смогут обсудить перспективы сотрудничества и реализовать совместные проекты", – говорится в анонсе форума. Организатор форума – Торгово-промышленная палата Ингушетии при поддержке Правительства Республики Ингушетия, Российско-Грузинского делового совета при ТПП РФ и Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

