Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
18.10.2025
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-сентябрь 2025 года вырос на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 691,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-сентябре 2025 года из России перечислено 344,4 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 23,9% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в сентябре вырослиДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в сентябре 2025 года выросли на 12,1% по сравнению с сентябрем 2024 года и составили 317,8 миллиона долларов.В сентябре 2025 года из России перечислено 39,5 миллиона долларов – 12,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 10,2% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ сентябре из Грузии за границу перевели 38,2 миллиона долларов, что на 12,7% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За девять месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 301,7 миллиона долларов – на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-сентябрь 2025 года вырос на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 691,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-сентябрь 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
501,5
20,9
Италия
458,9
8,6
Россия
344,4
-23,9
Германия
231,6
18,5
Греция
215,5
10,8
В январе-сентябре 2025 года из России перечислено 344,4 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 23,9% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Перечисления из России в сентябре выросли
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в сентябре 2025 года выросли на 12,1% по сравнению с сентябрем 2024 года и составили 317,8 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за сентябрь 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
59,7
21,7
Италия
54,1
9,0
Россия
39,5
10,2
Германия
29,8
16,8
Греция
26,0
5,2
В сентябре 2025 года из России перечислено 39,5 миллиона долларов – 12,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 10,2% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В сентябре из Грузии за границу перевели 38,2 миллиона долларов, что на 12,7% больше, чем за тот же месяц 2024 года.
За девять месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 301,7 миллиона долларов – на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.