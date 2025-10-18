https://sputnik-georgia.ru/20251018/sudya-konstitutsionnogo-suda-gruzii-ushla-v-otstavku---prichina-295428564.html
Судья Конституционного суда Грузии ушла в отставку – причина
В отличие от судов общей юрисдикции, судьи Конституционного суда назначаются на определенный срок и только один раз
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Судья Конституционного суда Грузии Ирина Имерлишвили покинула занимаемую должность, говорится в сообщении ведомства. Как пояснила Имерлишвили, ее уход связан с истечением срока полномочий в ближайшее время. Судья не уточнила, какой именно университет она возглавит, но отметила, что он находится в Грузии. До назначения на должность судьи Конституционного суда в 2016 году, Имерлишвили в 2013-2016 годах занимала должность помощника президента Грузии в Совете национальной безопасности, а также секретаря Совета безопасности по вопросам нацбезопасности. В 2012-2013 годах она была депутатом парламента Грузии восьмого созыва, членом фракции "Грузинская мечта". В начале 2000-х годов Имерлишвили занимала пост заместителя министра юстиции, была начальником бюро криминалистики Минюста. В 2003 году президентским указом ей было присвоено специальное государственное звание – государственный советник юстиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Судья Конституционного суда Грузии Ирина Имерлишвили покинула занимаемую должность, говорится в сообщении ведомства.
Как пояснила Имерлишвили, ее уход связан с истечением срока полномочий в ближайшее время.
"Как вам известно, в отличие от судов общей юрисдикции, судьи Конституционного суда назначаются на определенный срок и только один раз. Соответственно, у меня оставался неполный год, несколько месяцев. Я получила предложение от частного международного университета занять должность ректора. Я приняла решение согласиться", – сказала Имерлишвили.
Судья не уточнила, какой именно университет она возглавит, но отметила, что он находится в Грузии.
До назначения на должность судьи Конституционного суда в 2016 году, Имерлишвили в 2013-2016 годах занимала должность помощника президента Грузии в Совете национальной безопасности, а также секретаря Совета безопасности по вопросам нацбезопасности.
В 2012-2013 годах она была депутатом парламента Грузии восьмого созыва, членом фракции "Грузинская мечта".
В начале 2000-х годов Имерлишвили занимала пост заместителя министра юстиции, была начальником бюро криминалистики Минюста. В 2003 году президентским указом ей было присвоено специальное государственное звание – государственный советник юстиции.