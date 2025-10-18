https://sputnik-georgia.ru/20251018/u-genseka-nato-zadacha-byt-propagandistom-voyny--zakharova-295429826.html

У генсека НАТО задача быть пропагандистом войны – Захарова

18.10.2025

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте делает громкие и резкие заявления о России, поскольку ему поставлена задача быть пропагандистом войны, утверждает официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Марк Рютте, комментируя закупки истребителей F-35 и систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, упомянул старый русский анекдот про получение "Лады": когда человек заказывает автомобиль Lada, и ему обещают, что он приедет через 10 лет, а заказчик уточняет, утром или днем, поскольку днем привезут холодильник.Выступление Рютте прошло на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Любляне. Он озвучил его на фоне обсуждения проблемы недостаточного производства истребителей и систем противоракетной обороны со стороны оборонно-промышленной базы США и Европы.Позже Рютте оскорбительно высказался в адрес российских летчиков и моряков – на пресс-конференции в Брюсселе 16 октября после встречи с министрами обороны членов альянса он заявил, что российские "пилоты истребителей неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь".При этом официальный представитель российской дипломатии подчеркнула, что реальные решения внутри НАТО принимаются на уровне заместителей Рютте, где ключевую роль играют представители США и Великобритании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

