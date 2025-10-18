https://sputnik-georgia.ru/20251018/v-gruzii-gryadet-reforma-vysshego-obrazovaniya--osnovnye-novshestva-295425659.html

В Грузии грядет реформа высшего образования – основные новшества

Изменение сроков обучения и финансирования студентов, сокращение программ для иностранцев и повышение зарплат профессуре станут основными новшествами в...

образование

образование

образование в грузии

грузия

новости

тбилиси

правительство грузии

правительство

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Правительство Грузии представило реформу высшего образования, которая, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, поможет сократить отток молодежи из страны и будет способствовать развитию образования в регионах. Разница между частным и государственным вузом Главной задачей станет разделение функций государственных и частных вузов: государственные – будут выполнять государственные задачи, тогда как частные вузы смогут быть полностью ориентированы на бизнес. При этом будет пересмотрена связь между приоритетами студентов и требованиями рынка труда. По данным правительства, в ряде случаев наблюдается пятикратная разница между числом ежегодно выпускаемых специалистов и требованиями рынка труда, что создает проблемы с трудоустройством из-за превышающего или недостаточного числа специалистов в конкретной сфере. Кроме того, после завершения реформ число идентичных факультетов в Грузии сократят, и на один город будет один факультет по конкретной специальности. Также в Тбилиси только в одном из государственных вузов будет доступно обучение конкретной специальности. Ограничат и прием иностранных студентов в государственные вузы – их будут принимать лишь в исключительном порядке. Образование иностранные граждане в Грузии смогут получить лишь в частных вузах. Новшества для студентов Программа обучения в грузинских вузах по большинству специальностей будет сокращена до трех лет – для получения степени бакалавра и до года – для получения степени магистра. Список специальностей с сокращенным сроком обучения будет определен правительством. Также будет изменена система оплаты образования по специальностям, которая сейчас одинакова для всех студентов и составляет 2 250 лари на человека. При этом финансирование вузов государством будет напрямую зависеть от конкретных задач государства. Новшества для профессуры Государство будет более строго следить за содержанием и качеством учебных программ. Что касается кадровой политики, то основным составом в вузах Грузии будут профессора и преподаватели, работающие на полную ставку. У каждого направления должен быть один лидер, один руководитель — один полный профессор, с которым будут работать 2-3 ассоциированных профессора и более 10 ассистентов-профессоров. При этом ожидается, что для профессоров и преподавателей высшего ранга, работающих на полную ставку, минимальная заработная плата будет составлять 10 тысяч лари. К ней будут добавлены гонорары за различную деятельность (подготовка учебников, статей и т. д.). Что касается других педагогов, они могут иметь конкретные статусы, но должны быть трудоустроены в университетах на почасовой основе и с гораздо меньшей оплатой. В случае дефицитных направлений, правительство рассмотрит возможность привлечения иностранных профессоров. Возвращение НИИ Еще одним приоритетом станет укрепление связей между обучением и исследованиями, а также подготовка учебных программ и учебников, соответствующих современным стандартам. Правительство намерено осуществить интеграцию между научно-исследовательскими институтами и университетами. Также будет внедрена новая система финансирования исследований, ориентированная на университеты и стимулирование в них исследовательской деятельности. На сегодняшний день в Грузии функционирует 19 государственных и 45 частных вузов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

