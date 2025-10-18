https://sputnik-georgia.ru/20251018/v-gruzii-predlozhili-sozdat-indeks-tsen-na-khleb-295424627.html
В Грузии предложили создать индекс цен на хлеб
В Грузии предложили создать индекс цен на хлеб
Sputnik Грузия
Союз хлебопеков основной причиной роста цен назвал увеличение зарплат сотрудников и рост цен на муку 18.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-18T19:09+0400
2025-10-18T19:09+0400
2025-10-18T19:12+0400
грузия
новости
экономика
леван силагава
хлеб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24738/54/247385470_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4d1fa7d72b5f33c5c1987f91ba88bb23.jpg
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Создание индекса цен на хлеб сделает население Грузии более осведомленным о формировании стоимости продукта первой необходимости, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава. На сегодняшний день в Грузии стоимость хлеба в среднем составляет 1,2 лари. В стране хлеб производят как крупные заводы, так и мелкие пекарни. В некоторых сетевых магазинах с середины октября цены на продукт первой необходимости выросли примерно на 0,1 лари. Союз хлебопеков основной причиной роста цен назвал увеличение зарплат сотрудников и рост цен на муку, с чем не согласна Ассоциация производителей пшеницы и муки Грузии. "Цена на муку не менялась полтора месяца, поэтому не должно возникать вопросов о подорожании хлеба из-за роста цен на муку", – отметил Силагава. По его словам, индекс цен на хлеб позволит гражданам лучше понять, что стоимость хлеба зависит не только от муки – играют роль и другие факторы, включая стоимость рабочей силы и наценки в розничных сетях. Как отметил Силагава, сделать такой индекс может исследовательская организация при наличии финансирования, а также "Сакстат", располагающий соответствующими данными, или сама Ассоциация производителей хлеба, у которой высокая легитимность в этой области. В Тбилиси ежедневно потребляется до 400 тонн хлебобулочных изделий. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24738/54/247385470_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_9347e5d4adab65e53683713eac99407b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, леван силагава, хлеб
грузия, новости, экономика, леван силагава, хлеб
В Грузии предложили создать индекс цен на хлеб
19:09 18.10.2025 (обновлено: 19:12 18.10.2025)
Союз хлебопеков основной причиной роста цен назвал увеличение зарплат сотрудников и рост цен на муку
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Создание индекса цен на хлеб сделает население Грузии более осведомленным о формировании стоимости продукта первой необходимости, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава.
На сегодняшний день в Грузии стоимость хлеба в среднем составляет 1,2 лари. В стране хлеб производят как крупные заводы, так и мелкие пекарни. В некоторых сетевых магазинах с середины октября цены на продукт первой необходимости выросли примерно на 0,1 лари.
"В связи с высоким общественным интересом необходимо создать индекс цен на хлеб, который будет публиковаться ежемесячно. Создание индекса будет способствовать повышению осведомленности населения о том, из каких компонентов складывается цена хлеба и как она формируется", – заявил Силагава в эфире медиаплатформы BMG.
Союз хлебопеков основной причиной роста цен назвал увеличение зарплат сотрудников и рост цен на муку, с чем не согласна Ассоциация производителей пшеницы и муки Грузии.
"Цена на муку не менялась полтора месяца, поэтому не должно возникать вопросов о подорожании хлеба из-за роста цен на муку", – отметил Силагава.
По его словам, индекс цен на хлеб позволит гражданам лучше понять, что стоимость хлеба зависит не только от муки – играют роль и другие факторы, включая стоимость рабочей силы и наценки в розничных сетях.
"Не стоит всегда показывать пальцем на муку – это бизнес, и он ориентирован на прибыль, важно просто все правильно объяснить", – отметил он.
Как отметил Силагава, сделать такой индекс может исследовательская организация при наличии финансирования, а также "Сакстат", располагающий соответствующими данными, или сама Ассоциация производителей хлеба, у которой высокая легитимность в этой области.
В Тбилиси ежедневно потребляется до 400 тонн хлебобулочных изделий.
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.