В Грузии предложили создать индекс цен на хлеб

18.10.2025, Sputnik Грузия

Союз хлебопеков основной причиной роста цен назвал увеличение зарплат сотрудников и рост цен на муку

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Создание индекса цен на хлеб сделает население Грузии более осведомленным о формировании стоимости продукта первой необходимости, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава. На сегодняшний день в Грузии стоимость хлеба в среднем составляет 1,2 лари. В стране хлеб производят как крупные заводы, так и мелкие пекарни. В некоторых сетевых магазинах с середины октября цены на продукт первой необходимости выросли примерно на 0,1 лари. Союз хлебопеков основной причиной роста цен назвал увеличение зарплат сотрудников и рост цен на муку, с чем не согласна Ассоциация производителей пшеницы и муки Грузии. "Цена на муку не менялась полтора месяца, поэтому не должно возникать вопросов о подорожании хлеба из-за роста цен на муку", – отметил Силагава. По его словам, индекс цен на хлеб позволит гражданам лучше понять, что стоимость хлеба зависит не только от муки – играют роль и другие факторы, включая стоимость рабочей силы и наценки в розничных сетях. Как отметил Силагава, сделать такой индекс может исследовательская организация при наличии финансирования, а также "Сакстат", располагающий соответствующими данными, или сама Ассоциация производителей хлеба, у которой высокая легитимность в этой области. В Тбилиси ежедневно потребляется до 400 тонн хлебобулочных изделий. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

