В Грузии решают проблемы с бездомными животными

В Грузии решают проблемы с бездомными животными

18.10.2025

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Специальные экипажи перевели 3 761 бездомное животное в приюты в регионах Аджарии, Имерети и Кахети для проведения вакцинации, стерилизации-кастрации и других манипуляций в период с 29 июля по 15 октября 2025 года, сообщило Национальное агентство продовольствия. В Грузии остро стоит проблема бездомных животных, и если в Тбилиси есть муниципальный приют, который следит за вакцинацией и стерилизацией собак и кошек, то в регионах их популяция никак не контролируется. Всем отловленным животным провели вакцинацию против бешенства, 3 172 из них стерилизовано/кастрировано, 3 733 – идентифицировано и помечено, 3 548 – возвращено в естественную среду обитания.На данный момент 213 животных находятся в приютах и будут поэтапно возвращены в естественную среду обитания после завершения ветеринарных манипуляций. Отлов животных происходит в рамках пилотной программы по управлению популяцией бездомных и приютских животных в Аджарии, Имерети и Кахетии, а также муниципалитете Боржоми. Реализацией проекта занимается Национальное агентство продовольствия при координации министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. В рамках программы запланированы отлов с улиц 9 тысяч безнадзорных животных и их перевод в приюты, определенные местными органами власти, для проведения соответствующих манипуляций. Эти меры помогут контролировать популяцию животных, следить за их здоровьем, а также предотвращать бешенство и другие заболевания, что будет способствовать созданию безопасной среды для людей и животных. Запрет на разведение собак В Грузии уже принят закон о запрете разведения метисов, незарегистрированных в единой базе животных, и собак потенциально высокого риска. Разведение породистых собак и кошек потребует наличия специального разрешения от муниципалитета, справки от ветеринарной клиники и справки о допуске на разведение от клуба. Нарушение правил разведения будет караться штрафом в размере трех тысяч лари. Также штрафы предусмотрены за выброс животного на улицу, отсутствие регистрации у животного и прививки от бешенства. Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Новости

