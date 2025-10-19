https://sputnik-georgia.ru/20251019/aktivisty-oppozitsii-prodolzhayut-protestovat-u-zdaniya-parlamenta-gruzii---video-295440971.html
Активисты оппозиции продолжают протестовать у здания парламента Грузии – видео
Активисты оппозиции продолжают протестовать у здания парламента Грузии – видео
Активисты оппозиции продолжают по вечерам собираться у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Однако власти приняли закон, ужесточив наказание за... 19.10.2025, Sputnik Грузия
Теперь протестующие будут оштрафованы и задержаны, если попытаются искусственно создать препятствия движению машин в то время, когда их количество весьма небольшое и они могут проводить акцию на тротуаре, не занимая проезжую часть.
