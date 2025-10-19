Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251019/deputaty-gruzinskoy-mechty-odobrili-otzyv-posla-germanii-295442726.html
Депутаты "Грузинской мечты" одобрили отзыв посла Германии
Депутаты "Грузинской мечты" одобрили отзыв посла Германии
Sputnik Грузия
Дипломат не только нарушил все этические нормы, но и европейские ценности, вмешиваясь во внутренние дела страны, заявила депутат 19.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-19T19:58+0400
2025-10-19T19:58+0400
новости
политика
грузия
германия
берлин
"сила народа"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259916424_471:199:3004:1624_1920x0_80_0_0_34c7a19add075ae9944b887d9bb84dc6.jpg
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Представители парламентского большинства Грузии считают правильным отзыв посла Германии на родину, так как его действия нарушили дипломатические принципы и были прямым вмешательством во внутренние дела страны. МИД Германии 19 октября вызвал посла в Грузии Петера Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. По ее словам, дипломат не только нарушил все этические нормы, но и европейские ценности, вмешиваясь во внутренние дела страны и открыто поддерживая преступников. "Мы видим, что оценка его действий идет даже со стороны европейских парламентариев — это очень правильное направление. Когда дипломат участвует в подобных действиях, он с самого начала выходит за рамки дипломатической деятельности. Поэтому важно, чтобы страна отреагировала", — подчеркнула Лашхи. Схожую позицию выразила член партии "Сила народа" Эка Сепашвили, которая приветствует появление вопросов к Фишеру со стороны немецких парламентариев. По ее словам, хорошо, что эти вопросы подняла одна из крупнейших оппозиционных партий Германии. "Двойные стандарты в отношении Грузии должны быть прекращены. Необходимо применять как международное, так и национальное законодательство", — добавила Сепашвили. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма, радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддержало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
германия
берлин
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259916424_812:107:2902:1675_1920x0_80_0_0_8ff94e5f821a84cee2fef3fd53d1ba7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, политика, грузия, германия, берлин, "сила народа"
новости, политика, грузия, германия, берлин, "сила народа"

Депутаты "Грузинской мечты" одобрили отзыв посла Германии

19:58 19.10.2025
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкБундестаг в Берлине, Германия
Бундестаг в Берлине, Германия - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2025
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Дипломат не только нарушил все этические нормы, но и европейские ценности, вмешиваясь во внутренние дела страны, заявила депутат
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Представители парламентского большинства Грузии считают правильным отзыв посла Германии на родину, так как его действия нарушили дипломатические принципы и были прямым вмешательством во внутренние дела страны.
МИД Германии 19 октября вызвал посла в Грузии Петера Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси.
"Недавнее поведение посла Германии является не только вмешательством во внутренние дела грузинского государства, но и нарушением основных принципов Венской конвенции, в соответствии с которыми дипломаты назначаются в страну", — отметила член парламентского большинства Мариам Лашхи.
По ее словам, дипломат не только нарушил все этические нормы, но и европейские ценности, вмешиваясь во внутренние дела страны и открыто поддерживая преступников.
"Мы видим, что оценка его действий идет даже со стороны европейских парламентариев — это очень правильное направление. Когда дипломат участвует в подобных действиях, он с самого начала выходит за рамки дипломатической деятельности. Поэтому важно, чтобы страна отреагировала", — подчеркнула Лашхи.
Схожую позицию выразила член партии "Сила народа" Эка Сепашвили, которая приветствует появление вопросов к Фишеру со стороны немецких парламентариев.
"Стоит поприветствовать то, что в Германии по-прежнему сильны демократические настроения и возникают вопросы о недипломатичном поведении Петера Фишера, которое должно быть неприемлемо для международного сообщества", — заявила Сепашвили.
По ее словам, хорошо, что эти вопросы подняла одна из крупнейших оппозиционных партий Германии.
"Двойные стандарты в отношении Грузии должны быть прекращены. Необходимо применять как международное, так и национальное законодательство", — добавила Сепашвили.
Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма, радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддержало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии.

Грузия и Германия

Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС.
Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси.
В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией.
Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря.
31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии.
В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества.
В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0