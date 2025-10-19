https://sputnik-georgia.ru/20251019/deputaty-gruzinskoy-mechty-odobrili-otzyv-posla-germanii-295442726.html

Депутаты "Грузинской мечты" одобрили отзыв посла Германии

Депутаты "Грузинской мечты" одобрили отзыв посла Германии

Sputnik Грузия

Дипломат не только нарушил все этические нормы, но и европейские ценности, вмешиваясь во внутренние дела страны, заявила депутат 19.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-19T19:58+0400

2025-10-19T19:58+0400

2025-10-19T19:58+0400

новости

политика

грузия

германия

берлин

"сила народа"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259916424_471:199:3004:1624_1920x0_80_0_0_34c7a19add075ae9944b887d9bb84dc6.jpg

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Представители парламентского большинства Грузии считают правильным отзыв посла Германии на родину, так как его действия нарушили дипломатические принципы и были прямым вмешательством во внутренние дела страны. МИД Германии 19 октября вызвал посла в Грузии Петера Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. По ее словам, дипломат не только нарушил все этические нормы, но и европейские ценности, вмешиваясь во внутренние дела страны и открыто поддерживая преступников. "Мы видим, что оценка его действий идет даже со стороны европейских парламентариев — это очень правильное направление. Когда дипломат участвует в подобных действиях, он с самого начала выходит за рамки дипломатической деятельности. Поэтому важно, чтобы страна отреагировала", — подчеркнула Лашхи. Схожую позицию выразила член партии "Сила народа" Эка Сепашвили, которая приветствует появление вопросов к Фишеру со стороны немецких парламентариев. По ее словам, хорошо, что эти вопросы подняла одна из крупнейших оппозиционных партий Германии. "Двойные стандарты в отношении Грузии должны быть прекращены. Необходимо применять как международное, так и национальное законодательство", — добавила Сепашвили. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма, радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддержало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

берлин

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, политика, грузия, германия, берлин, "сила народа"