Грузинские синоптики предупредили об ухудшении погоды
Грузинские синоптики предупредили об ухудшении погоды
19.10.2025
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Дожди, местами сильные, грозы и сильный ветер ожидаются в регионах Западной Грузии в понедельник, 20 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках, паводкам на малых реках, а также к возникновению, активизации оползней и селевых процессов в горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как низкий.
Грузинские синоптики предупредили об ухудшении погоды
Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Дожди, местами сильные, грозы и сильный ветер ожидаются в регионах Западной Грузии в понедельник, 20 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках, паводкам на малых реках, а также к возникновению, активизации оползней и селевых процессов в горных районах.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как низкий.