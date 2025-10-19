https://sputnik-georgia.ru/20251019/gruzinskie-sinoptiki-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-295442940.html

Грузинские синоптики предупредили об ухудшении погоды

Грузинские синоптики предупредили об ухудшении погоды

Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Дожди, местами сильные, грозы и сильный ветер ожидаются в регионах Западной Грузии в понедельник, 20 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках, паводкам на малых реках, а также к возникновению, активизации оползней и селевых процессов в горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как низкий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

