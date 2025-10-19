https://sputnik-georgia.ru/20251019/kakaya-pogoda-ozhidaet-zhiteley-gruzii-19-oktyabrya--prognoz-po-gorodam-295438944.html
Какая погода ожидает жителей Грузии 19 октября – прогноз по городам
Какая погода ожидает жителей Грузии 19 октября – прогноз по городам
Sputnik Грузия
В Тбилиси ожидается преимущественно солнечная погода, температура воздуха днем +18 градусов 19.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-19T12:25+0400
2025-10-19T12:25+0400
2025-10-19T12:25+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1c/282748285_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_8f0ef2dc8b703861ceac42453dfc8903.jpg
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Солнечная погода без осадков и до 20 градусов тепла ожидает жителей большинства городов Грузии в воскресенье, 19 октября. В Тбилиси ожидается преимущественно солнечная погода, температура воздуха днем +18 градусов, ночью +10 градусов. В Кутаиси будет солнечно, +17 градусов днем и +7 градусов ночью. В Озургети также ожидается солнечная погода, +19 градусов днем и +12 градусов ночью. В Батуми будет ясная погода, воздух прогреется до +20 градусов днем и +14 градусов ночью. В Поти погода также будет ясной и теплой. Днем +19 градусов и +14 градусов ночью. В Зугдиди также ожидается ясная погода, +21 градус днем и +11 градусов ночью. А вот в Местиа день обещает быть дождливым, +15 градусов днем и +4 градуса ночью. В Амбролаури ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +18 градусов, ночью +9 градусов. В Чиатура в этот день осадков не ожидается, +18 градусов днем, +8 градусов ночью. В Ахалцихе воздух прогреется днем до +15 градусов, ночью будет +3 градуса. Тоже без осадков. В Боржоми ожидается солнечная погода, днем +13 градусов, ночью +3 градуса. В Бакуриани осадков не ожидается, днем +14 градусов, ночью +4 градуса. В Гори ожидается солнечная погода, днем +19 градусов, ночью +9 градусов. В Гудаури будет солнечно. Днем будет +11 градусов, ночью +3 градуса. В Омало также будет солнечная погода, днем +9 градусов, ночью 0 градусов. В Лагодехи ожидается без осадков. Температура воздуха составит +17 градусов днем и +9 градусов ночью. В Телави ожидается дождь, температура воздуха составит +18 градусов, ночью ожидается +7 градусов. В Гурджаани также будет дождь. Днем +20 градусов, ночью +12 градусов. В Сигнахи ожидается солнечная погода, днем +22 градуса, ночью +14 градусов. В Рустави ожидается без осадков, днем +20 градусов, ночью +12 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1c/282748285_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_286904aba37aed8cc0ae99151c897505.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какая погода ожидает жителей Грузии 19 октября – прогноз по городам
В Тбилиси ожидается преимущественно солнечная погода, температура воздуха днем +18 градусов
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Солнечная погода без осадков и до 20 градусов тепла ожидает жителей большинства городов Грузии в воскресенье, 19 октября.
В Тбилиси ожидается преимущественно солнечная погода, температура воздуха днем +18 градусов, ночью +10 градусов.
В Кутаиси будет солнечно, +17 градусов днем и +7 градусов ночью.
В Озургети также ожидается солнечная погода, +19 градусов днем и +12 градусов ночью.
В Батуми будет ясная погода, воздух прогреется до +20 градусов днем и +14 градусов ночью.
В Поти погода также будет ясной и теплой. Днем +19 градусов и +14 градусов ночью.
В Зугдиди также ожидается ясная погода, +21 градус днем и +11 градусов ночью.
А вот в Местиа день обещает быть дождливым, +15 градусов днем и +4 градуса ночью.
В Амбролаури ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +18 градусов, ночью +9 градусов.
В Чиатура в этот день осадков не ожидается, +18 градусов днем, +8 градусов ночью.
В Ахалцихе воздух прогреется днем до +15 градусов, ночью будет +3 градуса. Тоже без осадков.
В Боржоми ожидается солнечная погода, днем +13 градусов, ночью +3 градуса.
В Бакуриани осадков не ожидается, днем +14 градусов, ночью +4 градуса.
В Гори ожидается солнечная погода, днем +19 градусов, ночью +9 градусов.
В Гудаури будет солнечно. Днем будет +11 градусов, ночью +3 градуса.
В Омало также будет солнечная погода, днем +9 градусов, ночью 0 градусов.
В Лагодехи ожидается без осадков. Температура воздуха составит +17 градусов днем и +9 градусов ночью.
В Телави ожидается дождь, температура воздуха составит +18 градусов, ночью ожидается +7 градусов.
В Гурджаани также будет дождь. Днем +20 градусов, ночью +12 градусов.
В Сигнахи ожидается солнечная погода, днем +22 градуса, ночью +14 градусов.
В Рустави ожидается без осадков, днем +20 градусов, ночью +12 градусов.