https://sputnik-georgia.ru/20251019/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-19-oktyabrya-2025-295422032.html

Какой сегодня церковный праздник: 19 октября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 19 октября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 19 октября отмечают день памяти cвятого Фомы и именины Ивана, Никанора и Макара 19.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-19T01:01+0400

2025-10-19T01:01+0400

2025-10-19T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/19/266213501_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_fe1fe041a276f29b38a35f34dfe2af03.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем был этот cвятой и почему он упоминается в церковном календаре.Апостол ФомаПо церковному календарю 19 октября поминают cвятого Фому, апостола из числа 12 учеников Христа.Родился будущий апостол в галилейском городе Пансады. Он занимался рыболовством, но услышав проповедь Иисуса, оставил все и последовал за Спасителем, став одним из Его 12 учеников.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>По Священному Писанию, рассудительный Фома, не поверив рассказам других учеников о Воскресении Спасителя, сказал им, что если не увидит на Его руках ран от гвоздей, не вложит пальцы в эти раны и руки в Его ребра, не поверит.После Христова Вознесения Фоме по жребию выпало проповедовать в Индии. Иоанн Златоуст говорит об апостоле так, что некогда слабее в вере других учеников, по благодати Божьей, он сделался мужественнее и неутомимее всех, проповедуя обошел почти всю землю, не боясь возвещать диким народам Слово Божье.По церковному преданию, cвятой основал христианские Церкви в Индии, Месопотамии, Палестине, Парфии и Эфиопии. Проповедь Слова Божьего в Индии апостол запечатлел мученической смертью.Ученика Спасителя, за обращение ко Христу супруги и сына правителя индийского города Мелиапора (Мелипура), заключили в темницу и подвергли пыткам. А затем пронзили пятью копьями.Части мощей апостола Фомы хранятся в Индии, Венгрии и на Афоне.ИмениныПо церковному календарю 19 октября именины отмечают Иван, Никанор, Макар и Фома.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников