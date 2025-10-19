https://sputnik-georgia.ru/20251019/mid-germanii-otzyvaet-posla-iz-gruzii-dlya-konsultatsiy-295440602.html

МИД Германии отзывает посла из Грузии для консультаций

МИД Германии отзывает посла из Грузии для консультаций

Sputnik Грузия

Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны 19.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-19T15:49+0400

2025-10-19T15:49+0400

2025-10-19T18:37+0400

новости

грузия

политика

германия

совет ес

берлин

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0c/294904142_0:85:1698:1040_1920x0_80_0_0_31ea90d1e7ff5fd8ad1e52354949b02b.png

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. МИД Германии объявил об отзыве посла в Грузии Петера Фишера для консультаций, чтобы определить дальнейшие действия, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла поддержали правительство Германии и представительство ЕС в Грузии.Как отметили в МИД, завтра же Совет ЕС по иностранным делам обсудит вопрос, касающийся Грузии. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность – защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

берлин

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, германия, совет ес, берлин