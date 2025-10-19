https://sputnik-georgia.ru/20251019/mid-germanii-otzyvaet-posla-iz-gruzii-dlya-konsultatsiy-295440602.html
МИД Германии отзывает посла из Грузии для консультаций
МИД Германии отзывает посла из Грузии для консультаций
19.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. МИД Германии объявил об отзыве посла в Грузии Петера Фишера для консультаций, чтобы определить дальнейшие действия, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла поддержали правительство Германии и представительство ЕС в Грузии."В течение многих месяцев руководство Грузии ведет агитацию против Европейского союза, Германии, а также лично против посла Германии Фишера. В связи с этим министр иностранных дел Йохан Вадефуль принял решение вызвать посла Фишера для консультаций, чтобы определить дальнейшие действия", – говорится в заявлении.Как отметили в МИД, завтра же Совет ЕС по иностранным делам обсудит вопрос, касающийся Грузии. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность – защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. МИД Германии объявил об отзыве посла в Грузии Петера Фишера для консультаций, чтобы определить дальнейшие действия, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла поддержали правительство Германии и представительство ЕС в Грузии.
"В течение многих месяцев руководство Грузии ведет агитацию против Европейского союза, Германии, а также лично против посла Германии Фишера. В связи с этим министр иностранных дел Йохан Вадефуль принял решение вызвать посла Фишера для консультаций, чтобы определить дальнейшие действия", – говорится в заявлении.
Как отметили в МИД, завтра же Совет ЕС по иностранным делам обсудит вопрос, касающийся Грузии.
Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС.
Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси.
В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией.
Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря.
31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность – защищать его", отметили в МИД Германии.
В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества.
В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.