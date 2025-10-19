https://sputnik-georgia.ru/20251019/nezakonnoe-peresechenie-gosgranitsy-gruzii-v-samtskhe-dzhavakheti-zaderzhany-dvoe-295441603.html

Незаконное пересечение госграницы Грузии: в Самцхе-Джавахети задержаны двое

Незаконное пересечение госграницы Грузии: в Самцхе-Джавахети задержаны двое

19.10.2025

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Сотрудники погранполиции Грузии задержали в Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) двух граждан, незаконно пересекших государственную границу страны, сообщили в МВД. По данным следствия, нарушители вошли на территорию страны со стороны Турции, минуя официальный погранично-пропускной пункт. Расследование ведется по статье 344 Уголовного кодекса "Незаконное пересечение государственной границы Грузии". Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

