Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251019/odna-iz-pokhischennykh-v-luvre-dragotsennostey-naydena-295441463.html
Одна из похищенных в Лувре драгоценностей найдена
Одна из похищенных в Лувре драгоценностей найдена
Sputnik Грузия
Злоумышленники похитили девять предметов коллекции ювелирных изделий Наполеона III и императрицы, в числе которых ожерелье, брошь и тиара 19.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-19T17:59+0400
2025-10-19T18:30+0400
новости
в мире
франция
париж
лувр
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24581/89/245818951_0:641:2501:2048_1920x0_80_0_0_b38c59728a7541b259217e314b25d699.jpg
ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Найдена сломанная корона супруги императора Франции Наполеона III, императрицы Евгении де Монтихо, украденная из Лувра, сообщает издание Parisien.В воскресенье стало известно об ограблении одного из самых известных музеев мира – парижского Лувра.По данным СМИ, злоумышленников было трое. Двое из них проникли через разбитое окно в помещение музея, один остался снаружи. Воры проникли в помещение, где хранились ювелирные украшения коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Они похитили девять предметов: ожерелье, брошь, тиару и другие. При этом самый крупный бриллиант коллекции "Регент" весом более 140 карат они не взяли.Преступникам удалось скрыться.Как заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, ограбление было совершено за семь минут.Бывший префект полиции Парижа в свою очередь полагает речь идет "явно о группе, которая заранее изучила обстановку".Прокуратура Парижа объявила о начале расследования по факту ограбления. Ущерб, нанесенный музею, находится в стадии оценки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
франция
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24581/89/245818951_420:701:2216:2048_1920x0_80_0_0_7f09bf382b4e4a15374d7b1ac9ca5bcb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, франция, париж, лувр
новости, в мире, франция, париж, лувр

Одна из похищенных в Лувре драгоценностей найдена

17:59 19.10.2025 (обновлено: 18:30 19.10.2025)
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2025
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Злоумышленники похитили девять предметов коллекции ювелирных изделий Наполеона III и императрицы, в числе которых ожерелье, брошь и тиара
ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Найдена сломанная корона супруги императора Франции Наполеона III, императрицы Евгении де Монтихо, украденная из Лувра, сообщает издание Parisien.

"Одна из украденных драгоценностей была найдена возле музея. По предварительным данным, это корона императрицы Евгении (де Монтихо), которая была сломана", – говорится в публикации.

В воскресенье стало известно об ограблении одного из самых известных музеев мира – парижского Лувра.
По данным СМИ, злоумышленников было трое. Двое из них проникли через разбитое окно в помещение музея, один остался снаружи. Воры проникли в помещение, где хранились ювелирные украшения коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Они похитили девять предметов: ожерелье, брошь, тиару и другие. При этом самый крупный бриллиант коллекции "Регент" весом более 140 карат они не взяли.
Преступникам удалось скрыться.
Как заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, ограбление было совершено за семь минут.
Бывший префект полиции Парижа в свою очередь полагает речь идет "явно о группе, которая заранее изучила обстановку".
Прокуратура Парижа объявила о начале расследования по факту ограбления. Ущерб, нанесенный музею, находится в стадии оценки.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0