Одна из похищенных в Лувре драгоценностей найдена

Злоумышленники похитили девять предметов коллекции ювелирных изделий Наполеона III и императрицы, в числе которых ожерелье, брошь и тиара 19.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Найдена сломанная корона супруги императора Франции Наполеона III, императрицы Евгении де Монтихо, украденная из Лувра, сообщает издание Parisien.В воскресенье стало известно об ограблении одного из самых известных музеев мира – парижского Лувра.По данным СМИ, злоумышленников было трое. Двое из них проникли через разбитое окно в помещение музея, один остался снаружи. Воры проникли в помещение, где хранились ювелирные украшения коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Они похитили девять предметов: ожерелье, брошь, тиару и другие. При этом самый крупный бриллиант коллекции "Регент" весом более 140 карат они не взяли.Преступникам удалось скрыться.Как заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, ограбление было совершено за семь минут.Бывший префект полиции Парижа в свою очередь полагает речь идет "явно о группе, которая заранее изучила обстановку".Прокуратура Парижа объявила о начале расследования по факту ограбления. Ущерб, нанесенный музею, находится в стадии оценки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
17:59 19.10.2025 (обновлено: 18:30 19.10.2025)
